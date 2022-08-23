Gagal ginjal akut kerap kali sulit diprediksi atau dicegah Tetapi dapat dilakukan usaha mengurangi resiko dengan merawatnya.

-Tidak mengonsumsi terlalu banyak obat-obatan yang dapat meningkatkan resiko cedera ginjal. Ini terutama bagi pasien dengan penyakit ginjal, diabetes, atau tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelumnya

-Kontrol kesehatan ginjal dan kondisi kronis lainnya. Jika memiliki penyakit ginjal atau kondisi lain yang meningkatkan resiko gagal ginjal akut.

-Saat menderita diabetes atau tekanan darah tinggi, tetap melakukan pengobatan dan ikuti rekomendasi dokter untuk mengelola kondisi

-Gaya hidup sehat dengan aktif; makan makanan yang sehat dan seimbang.