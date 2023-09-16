Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Rabies

, Sabtu, 16 September 2023 |11:04 WIB
Rabies
Rabies
A
A
A
Umum

Rabies adalah salah satu penyakit tropis terabaikan (NTD) yang sebagian besar memengaruhi populasi yang sudah terpinggirkan, miskin dan rentan. Anjing adalah sumber utama rabies yang menyebabkan kematian pada manusia.

Rabies adalah penyakit virus zoonosis yang dapat dicegah dengan vaksin dan memengaruhi sistem saraf pusat. Setelah gejala klinis muncul, rabies hampir 100 persen menyebabkan kefatalan. Hingga 99 persen kasus, anjing domestik bertanggung jawab atas penularan virus rabies ke manusia.

Namun, rabies dapat memengaruhi hewan peliharaan dan liar. Virus ini menyebar ke manusia dan hewan melalui air liur, biasanya melalui gigitan, goresan atau kontak langsung dengan mukosa (misalnya mata, mulut atau luka terbuka).

Gejala

Masa inkubasi untuk rabies biasanya dua hingga tiga bulan tetapi dapat bervariasi dari satu minggu hingga satu tahun, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi masuknya virus dan viral load. Gejala awal rabies termasuk tanda-tanda umum seperti demam, nyeri dan kesemutan yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan, menusuk, atau sensasi terbakar di lokasi luka.

Ada dua bentuk rabies:

1. Rabies yang marah menghasilkan hiperaktif, perilaku bersemangat, halusinasi, kurangnya koordinasi, hidrofobia (takut air) dan aerofobia (takut angin atau udara segar). Kematian terjadi setelah beberapa hari karena serangan kardio-pernapasan.

2. Rabies paralitik menyumbang sekitar 20 persen dari jumlah total kasus manusia. Bentuk rabies ini berjalan kurang dramatis dan biasanya lebih lama daripada bentuk ganas. Otot secara bertahap menjadi lumpuh, mulai dari lokasi luka. Koma perlahan berkembang dan akhirnya kematian terjadi.

Penyebab

Orang biasanya terinfeksi setelah gigitan atau goresan yang dalam dari hewan yang terifeksi rabies. Dalam kasus ini 99 persen disebabkan oleh anjing. Penularan juga dapat terjadi jika air liur hewan yang terinfeksi bersentuhan langsung dengan mukosa (misalnya mata atau mulut) atau luka kulit segar.

Pencegahan

Rabies adalah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Vaksinasi anjing, termasuk anak anjing, adalah strategi yang paling hemat biaya untuk mencegah rabies pada manusia karena menghentikan penularan pada sumbernya.

Selain itu, vaksinasi anjing mengurangi kebutuhan akan PEP. Vaksin yang sangat efektif tersedia untuk mengimunisasi orang setelah terpapar (sebagai PEP) atau sebelum terpapar rabies.

Diagnosis

Alat diagnostik saat ini tidak cocok untuk mendeteksi infeksi rabies sebelum timbulnya penyakit klinis. Kecuali tanda-tanda spesifik rabies hidrofobia atau aerofobia hadir, atau riwayat kontak yang dapat diandalkan dengan hewan rabies yang dicurigai atau dikonfirmasi tersedia.

Setelah potensi paparan seseorang terhadap hewan rabies, mereka dapat mencari profilaksis pasca-pajanan (PEP), yang terdiri dari pencucian luka langsung dan menyeluruh dengan sabun dan air selama 15 menit. Serangkaian vaksinasi rabies bisa dilakukan dengan pemberian imunoglobulin rabies atau antibodi monoklonal, yang dapat menyelamatkan jiwa.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement