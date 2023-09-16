Gejala

Masa inkubasi untuk rabies biasanya dua hingga tiga bulan tetapi dapat bervariasi dari satu minggu hingga satu tahun, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi masuknya virus dan viral load. Gejala awal rabies termasuk tanda-tanda umum seperti demam, nyeri dan kesemutan yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan, menusuk, atau sensasi terbakar di lokasi luka.





Ada dua bentuk rabies:





1. Rabies yang marah menghasilkan hiperaktif, perilaku bersemangat, halusinasi, kurangnya koordinasi, hidrofobia (takut air) dan aerofobia (takut angin atau udara segar). Kematian terjadi setelah beberapa hari karena serangan kardio-pernapasan.





2. Rabies paralitik menyumbang sekitar 20 persen dari jumlah total kasus manusia. Bentuk rabies ini berjalan kurang dramatis dan biasanya lebih lama daripada bentuk ganas. Otot secara bertahap menjadi lumpuh, mulai dari lokasi luka. Koma perlahan berkembang dan akhirnya kematian terjadi.