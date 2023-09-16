Rabies adalah salah satu penyakit tropis terabaikan (NTD) yang sebagian besar memengaruhi populasi yang sudah terpinggirkan, miskin dan rentan. Anjing adalah sumber utama rabies yang menyebabkan kematian pada manusia.
Rabies adalah penyakit virus zoonosis yang dapat dicegah dengan vaksin dan memengaruhi sistem saraf pusat. Setelah gejala klinis muncul, rabies hampir 100 persen menyebabkan kefatalan. Hingga 99 persen kasus, anjing domestik bertanggung jawab atas penularan virus rabies ke manusia.
Namun, rabies dapat memengaruhi hewan peliharaan dan liar. Virus ini menyebar ke manusia dan hewan melalui air liur, biasanya melalui gigitan, goresan atau kontak langsung dengan mukosa (misalnya mata, mulut atau luka terbuka).