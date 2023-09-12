, Selasa, 12 September 2023 |15:29 WIB
Hiv human immunodeficiency virus
HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Umum

HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. HIV adalah virus yang dapat menjadi AIDS setelah terinfeksi selama beberapa tahun dan penyakit ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Infeksi HIV terjadi dalam tiga tahap. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat memburuk dari waktu ke waktu dan akhirnya mengalahkan sistem kekebalan tubuh. Gejala akan tergantung pada stadium.

Satu-satunya cara Anda dapat mengetahui dengan pasti apakah Anda memiliki HIV adalah melakukan tes. Meskipun virus dapat menyebabkan gejala, namun kondisi tersebut tidak bisa diandalkan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi.

Bahkan, beberapa orang tidak akan memiliki gejala sama sekali. Jadi, bahkan jika Anda tidak memiliki tanda-tanda khas infeksi, seseorang harus selalu diuji jika merasa berisiko.

Gejala

Jika Anda tidak tahu sebelumnya bahwa Anda terinfeksi HIV, Anda mungkin menyadarinya setelah Anda memiliki beberapa gejala ini:

1. Lelah sepanjang waktu
2. Pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau selangkangan
3. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari
4. Berkeringat di malam hari
5. Penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas
6. Bintik-bintik keunguan pada kulit Anda yang tidak hilang
7. Sesak napas
8. Diare berat dan tahan lama
9. Infeksi ragi di mulut, tenggorokan, atau vagina Anda
10. Memar atau pendarahan yang tidak bisa Anda jelaskan
11. Gejala neurologis seperti kehilangan memori, kebingungan, masalah keseimbangan, 12. perubahan perilaku, kejang, dan perubahan penglihatan

Faktor Risiko

Penularan bagi HIV paling umum terjadi kepada penderita yang sering berganti pasangan. Penularan terjadi melalui cairan kelamin dan juga darah. Berikut faktor risikonya:

1. Berhubungan seks melalui dubur/anus
2. Berganti-ganti pasangan
3. Menggunakan jarum suntik yang telah digunakan
4. Mendapatkan suntikan yang tidak steril atau yang telah digunakan transfusi darah atau prosedur medis lainnya yang tidak ditangani oleh profesional.

Ada dua cara dasar untuk mendapatkan hasil tes HIV:

1. Tes laboratorium.

Untuk tes ini, teknisi akan mengambil sampel darah dan mengujinya. Anda akan mendapatkan hasil dalam beberapa hari.

2. Tes cepat.

Tes ini memberikan hasil dalam waktu sekitar 20 menit. Anda bisa menyelesaikannya di klinik komunitas atau membawanya pulang.

Pencegahan

Cara mencegah HIV adalah berhubungan seks dengan sehat dan aman. Berikut beberapa cara pencegahan terhadap HIV meliputi:

1. Gunakan kondom saat ingin berhubungan seks
2. Gunakan jarum suntik baru
3. Setia pada satu pasangan
4. Hindari perilaku seks berisiko
5. Hindari obat-obatan dan alkohol berlebihan
6. Hidup sehat

Pengobatan HIV

Anda akan mengambil setidaknya tiga obat antiretroviral. Terkadang, semuanya ada dalam kombinasi yang paling umum untuk orang yang baru didiagnosis dengan HIV meliputi:

1. Nukleosida (atau nukleotida) reverse transcriptase inhibitor ("NRTI"), seperti abacavir, emtricitabine, lamivudine, dan tenofovira

2. Obat ketiga dari kelas yang berbeda, seperti integrase strand inhibitor ("INSTIs")

