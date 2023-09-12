HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imunitas. HIV adalah virus yang dapat menjadi AIDS setelah terinfeksi selama beberapa tahun dan penyakit ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh.

Infeksi HIV terjadi dalam tiga tahap. Tanpa pengobatan, penyakit ini dapat memburuk dari waktu ke waktu dan akhirnya mengalahkan sistem kekebalan tubuh. Gejala akan tergantung pada stadium.

Satu-satunya cara Anda dapat mengetahui dengan pasti apakah Anda memiliki HIV adalah melakukan tes. Meskipun virus dapat menyebabkan gejala, namun kondisi tersebut tidak bisa diandalkan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi.

Bahkan, beberapa orang tidak akan memiliki gejala sama sekali. Jadi, bahkan jika Anda tidak memiliki tanda-tanda khas infeksi, seseorang harus selalu diuji jika merasa berisiko.