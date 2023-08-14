Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Menoragia

, Senin, 14 Agustus 2023 |15:54 WIB
Menoragia
Mengenal penyakit menoragia
A
A
A
Umum

Menstruasi berat atau menoragia merupakan haid yang berlangsung lebih lama (lebih dari tujuh hari). Masalah utama dalam diagnosis menoragia adalah membedakan antara perdarahan yang lebih banyak dari biasanya, dan perdarahan yang sifatnya abnormal.

Menoragia adalah menstruasi berat atau menoragia, haid yang tidak wajar pada wanita. Dalam haid yang normal, wanita akan kehilangan darah sebanyak 30-50ml. Sedangkan, dalam perdarahan yang abnormal wanita akan kehilangan darah sebanyak 80ml bahkan lebih.

Penyebab

Haid yang timbul karena atau akibat tidak adanya profesteron, akan membuat hormon yang berperan mengendalikan kehilangan darah haid. Ini biasanya menandakan tidak adanya ovulasi.

Faktor Risiko

Wanita yang beresiko terkena menoragia:

  • Wanita yang akan monopause, lapisan rahim akan menjadi sangat tebal dan kehilangan lebih banyak darah.
  • Wanita pengguna IUD, ini akan meningkatkan kehilangan darah.
  • Wanita dengan mioma, karena mioma memperlebar permukaan dan lapisan rahim.

Pencegahan

Penanganan menstruasi berat (menoragia)

Dokter bisanya akan mencoba memastikan tidak terjadi gangguan rahim dan memeriksa pembekuan darah normal. Berikut pemeriksaan yang akan dilakukan:

  • Tes darah
  • Pemeriksaan umum ginekologi
  • USG
  • Jika menstruasi memiliki pola tidak wajar, dokter akan memutuskan untuk melihat rahim melalui histeroskopi dengan bius total.
  • Akan diresepkan obat pembeku darah, misalnya asam traneksamat. Reseksi transserviks histeroskopik (hysteroscopic transcervical resection, TCRE) Dengan cara ini haid akan diminimalisasi atau bahkan berhenti sepenuhnya dan tidak ada pembedahan perut.
  • Terapi balon, dengan cara ini lapisan rahim akan dihancurkan dengan panas sehingga haid akan berkurang.

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement