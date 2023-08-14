Penyakit dismenorea yang kerap dialami para wanita. Dismenorea adalah istillah medis untuk haid yang terasa nyeri. Sekira 75 persen wanita di dunia diketahui mengalami dismenorea sepanjang usia reproduksinya.

Jenis-jenis Dismenorea

1. Dismenorea primer cenderung terjadi saat dua atau tiga tahun setelah menstruasi dimulai, dan setelah ovulasi berlangsung. Penyebab kelainan ini biasanya jarang ditemukan dan seringkali hilang pada usia 25 tahun. Selain itu dismenoria juga jarang dijumpai setelah melahirkan.

2. Dismenorea sekunder lebih sering terjadi pada usia dewasa. Kondisi ini menimbulkan kram perut satu atau dua minggu sebelum mulai haid. Biasanya merupakan kelainan dari gejala endometriosis atau perlekatan.