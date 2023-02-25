Difteri adalah infeksi serius disebabkan oleh strain bakteri yang disebut Corynebacterium diphteriae yang menghasilkan racun.

Infeksi difteri dapat menyebabkan kesulitan bernapas, masalah irama jantung, bahkan kematian. Bakteri difteri dapat menyebar dari orang ke orang, biasanya melalui droplet saat batuk atau bersin. Seseorang bisa terinfeksi difteri gegara menyentuh luka terbuka atau borok yang terinfeksi.

Laporan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat (CDC) menerangkan bahwa ada beberapa kelompok orang yang rentan terinfeksi difteri. Mereka antara lain:

1. Orang yang satu rumah dengan penderita difteri

2. Orang yang punya kontak dekat dengan penderita difteri

3. Orang yang secara langsung terpapar sekresi dari tempat infeksi yang dicurigai (misal mulut atau kulit pasien)