Pesan Cinta Dara Arafah di Ulang Tahun Pernikahan Pertama: Ingin Bersama hingga Surga

JAKARTA - Selebgram Dara Arafah baru saja merasakan momen spesial ulang tahun pernikahan pertamanya bersama sang suami tercinta, Rehan Mubarak setelah keduanya menikah pada 28 November 2026 lalu.

Tepat pada 28 November 2026, usia rumah tangga keduanya resmi menginjak satu tahun. Merayakan hari bahagia tersebut, Dara membagikan pesan menyentuh sekaligus ucapan rasa syukur melalui takarir di unggahan akun Instagram pribadinya, @daraarafah.

Dalam tulisannya, Dara mengungkapkan rasa terima kasih mendalam atas kesabaran serta usaha sang suami selama menjalani kehidupan berumah tangga bersama.

“Happy first wedding anniversary, Mas Re,” tulis Dara, dikutip Minggu (29/11/2026).

Ia mengaku tidak banyak doa yang bisa dituliskan dalam unggahan itu karena Dara selalu mendoakan sang suami setiap harinya. Dara mengungkapkan rasa terimakasih kepada Rehan karena telah menjadi suami yang baik dan sabar menghadapi segala kekurangan dirinya serta tumbuh bersama.

“Gak banyak doa yang bisa aku tulis di sini, karena setiap harinya doa doa itu selalu aku sampaikan langsung ke Allah. Aku cuma mau bilang makasih udah jadi suami yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk aku, yang sabar menghadapi segala kekurangan aku, dan yang mau terus belajar tumbuh bareng aku,” ungkapnya.

Menurutnya, mengarungi satu tahun jalinan rumah tangga tentunya tak mudah. Namun, ia selalu bersyukur karena selalu bersama sang suami di setiap keadaan.