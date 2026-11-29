Potret Katy Perry dan Justin Trudeau Liburan Keliling Eropa Pakai Kereta Mewah

JAKARTA - Katy Perry tampak semringah dalam sejumlah foto liburannya di Eropa bersama Justin Trudeau. Penyanyi tersebut membagikan serangkaian foto dan video dari perjalanan mereka yang memperlihatkan momen kebersamaan pasangan itu.

“the bob’s euro debut,” tulis Perry dalam keterangan unggahan Instagram pada Rabu (25/11/2026), merujuk pada gaya rambut pendek barunya.

Dalam unggahan tersebut, ia menyertakan foto saat mereka menikmati makan malam, bermain kartu, hingga mengagumi pemandangan bersama. Perry juga membagikan video dirinya bersantai di dalam bak mandi kereta dengan pemandangan Eropa terlihat dari jendela.

Fasilitas kereta mewah.

Melansir Elle, Perry dan Trudeau melakukan perjalanan dari Paris ke Venesia menggunakan kereta mewah Venice Simplon-Orient-Express. Keduanya menghabiskan waktu selama 24 jam di L'Observatoire, sebuah gerbong pribadi eksklusif.

Menurut The Times, perjalanan satu arah menggunakan gerbong tersebut dibanderol 80.000 pound sterling atau sekitar 105.000 dolar AS dan Rp1,9 miliar.