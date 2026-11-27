Potret Manis Inka Andestha Ditemani Pratama Arhan Wisuda, Netizen: Romantis Kayak Foto Lamaran

MOMEN bahagia selebgram Inka Andestha saat menjalani wisuda sukses mencuri perhatian publik. Tak hanya merayakan pencapaian akademiknya, perempuan cantik tersebut juga mendapat dukungan spesial dari sang kekasih, pesepakbola bintang Persija Jakarta, Pratama Arhan.

Kehadiran pemain Timnas Indonesia itu di hari kelulusan Inka membuat momen wisuda terasa semakin istimewa. Keduanya terlihat mengabadikan kebersamaan dalam sejumlah foto yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Penampilan Inka dan Arhan yang tampak serasi juga mengundang komentar warganet. Bahkan, sejumlah netizen menyebut foto kebersamaan mereka terlihat seperti pasangan yang sedang menjalani sesi foto lamaran.

Momen ini pun membuat banyak penggemar ikut bahagia melihat kedekatan keduanya. Terlebih, hubungan Inka dan Pratama Arhan memang belakangan menjadi sorotan publik.

1. Inka Andestha Resmi Menyandang Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

Inka Andestha akhirnya menyelesaikan pendidikan sarjana dan resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Kabar bahagia tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, @inkathh, pada Jumat 27 November 2026.

Dalam sejumlah foto yang diunggah, Inka memperlihatkan kebahagiaannya setelah melewati perjalanan panjang pendidikan. Senyum semringah tampak menghiasi wajahnya saat merayakan momen kelulusan bersama orang-orang terdekat.

Pencapaian ini tentu menjadi salah satu momen berharga bagi Inka. Apalagi, di tengah kesibukannya sebagai selebgram dan konten kreator, ia tetap berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.

2. Pratama Arhan Hadir di Hari Spesial sang Kekasih

Salah satu hal yang membuat momen wisuda Inka semakin istimewa adalah kehadiran Pratama Arhan. Pesepakbola yang memperkuat Timnas Indonesia tersebut terlihat datang untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Inka.

Arhan tampil rapi mengenakan batik lengan panjang bernuansa putih dan abu-abu. Penampilannya terlihat serasi saat mendampingi Inka di hari kelulusan.

Tak hanya hadir, Arhan juga mengabadikan momen bahagia sang kekasih melalui sejumlah foto. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan manis untuk Inka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Inka sendiri tampil manis dengan balutan kebaya pink fanta yang dipadankan kain pink muda. Sementara Arhan, dia tampil formal dengan batik panjang dan juga celana bahan hitam.