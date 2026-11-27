Mengenal Fenomena Cognitive Surrender, saat Seseorang Lebih Percaya AI ketimbang Pikiran Sendiri

KECERDASAN artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini terus berkembang. AI pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Namun, perkembangan AI tentunya memiliki berbagai dampak termasuk dampak negatif. Salah satunya adalah Cognitive Surender.

1. Mengenal Fenomena Cognitive Surrender

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya @adamprabata, menuliskan bahwa AI bisa melemahkan kemampuan otak. Fenomena itu bernama Cognitive Surrender.

dr. Adam menjelaskan, Cognitive Surrender adalah saat seseorang manusia lebih percaya kepada hasil AI daripada hasil pikirannya sendiri.

“AI bisa melemahkan kemampuan otak tanpa kita sadari. Jadi ada fenomena namanya "Cognitive Surrender" yang sederhananya adalah kita lebih percaya pada hasil dari AI dibandingkan hasil pikiran kita sendiri,” tulis dr. Adam, dikutip Jumat (27/11/2026).

2. Penelitian Ilmiah

Penjelasan tersebut bukan sembarangan atau opini pribadi. Ia merujuk kepada sumber ilmiah berjudul “Thinking—Fast, Slow, and Artificial: How AI is Reshaping Human Reasoning and the Rise of Cognitive Surrender”.

dr. Adam menuturkan, penelitian tersebut meneliti sekitar 1.300 orang yang dihadapkan dengan hasil AI yang telah dimanipulasi. Hasilnya, mereka tetap percaya pada hasil AI tersebut bahkan meningkatkan kepercayaan mereka jika jawaban didukung oleh AI.

“Penelitian pada 1300an orang dengan hasil AI yang dimanipulasi, ternyata tetap percaya pada hasil tersebut, bahkan malah meningkatkan kepercayaan diri, bila jawabannya didukung oleh AI,” tuturnya.