Mitos atau Fakta: Pasta Lebih Sehat daripada Mi Instan?

PASTA dan mi instan menjadi dua pilihan makanan praktis yang digemari banyak orang. Keduanya sama-sama berbahan dasar tepung dan mengandung karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh.

Namun, pasta sering dianggap lebih sehat dibandingkan mi instan. Anggapan ini muncul karena pasta, terutama yang berbahan gandum utuh, memiliki kandungan serat dan sejumlah nutrisi yang lebih baik.

Sementara itu, mi instan kerap dikaitkan dengan kandungan natrium tinggi, bumbu tambahan, serta rendahnya kandungan serat. Lantas, benarkah pasta lebih sehat daripada mi instan? Atau justru anggapan tersebut hanya mitos?

1. Pasta dan Mi Instan Sama-sama Mengandung Karbohidrat

Dilansir dari Health Line, baik pasta maupun mi instan merupakan sumber karbohidrat yang dapat memberikan energi bagi tubuh. Namun, kandungan nutrisinya berbeda tergantung bahan baku dan proses pengolahan.

Pasta umumnya dibuat dari tepung gandum durum, air, dan terkadang telur. Sementara itu, mi instan dibuat dari tepung terigu yang biasanya dicampur dengan minyak, garam, dan bahan tambahan lainnya.

Pasta gandum utuh memiliki kandungan serat lebih tinggi dibandingkan pasta biasa. Dalam satu cangkir spaghetti gandum utuh matang, terdapat sekitar 6 gram serat. Sebagai perbandingan, pasta olahan biasa mengandung sekitar 2,5 gram serat dalam porsi yang sama.

2. Mi Instan Cenderung Tinggi Natrium

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi mi instan adalah kandungan natriumnya. Natrium banyak ditemukan dalam bumbu mi instan, termasuk garam, penyedap rasa, dan bahan tambahan lainnya.

Konsumsi natrium berlebihan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Sementara itu, pasta polos umumnya memiliki kandungan natrium relatif rendah. Namun, jumlahnya dapat meningkat apabila ditambahkan saus kemasan, keju, atau bumbu tinggi garam.