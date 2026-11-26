Bikin Smoothie Lebih Enak Pakai Buah Segar atau Beku? Kenali Bedanya

JAKARTA - Selain jus, smoothie juga merupakan pilihan minuman buah yang menyegarkan. Saat membuat smoothie, ada orang yang lebih suka memakai buah segar, sebagian lagi menggunakan buah yang sudah dibekukan.

Namun, apakah penggunaan keduanya dapat menghasilkan perbedaan dari segi tekstur, rasa, hingga tampilan? Melansir laman Serious Eats, buah segar dan beku diuji untuk melihat penggunaan keduanya pada smoothie.

1. Tekstur Smoothie

Buah beku cenderung menghasilkan smoothie yang lebih kental, creamy, dan dingin dibandingkan buah segar. Sebab, ketika buah membeku, kristal es dapat merusak struktur selnya. Saat diblender, kondisi tersebut menghasilkan tekstur smoothie yang lebih kental.

Sementara itu, buah segar umumnya menghasilkan smoothie dengan konsistensi yang lebih encer. Meski begitu, tekstur juga dapat berbeda bergantung pada jenis buah yang digunakan. Beberapa buah memiliki kandungan serat yang membuat smoothie lebih kental dibandingkan buah lainnya.

2. Rasa Smoothie

Dari segi rasa, pemilihan buah segar atau beku bergantung pada kualitas buah yang digunakan. Contohnya, buah segar yang berada pada puncak kematangan dan musimnya menghasilkan smoothie dengan rasa lebih baik. Namun, buah beku juga bisa menjadi pilihan jika kualitas buah segar kurang bagus atau belum matang sempurna.

3. Warna Smoothie

Smoothie. (Foto: dok fabrikasimf/Magnific)

Berdasarkan pengujian, smoothie yang menggunakan buah beri segar maupun beku tetap mempertahankan warna relatif cerah selama beberapa jam. Namun, smoothie pisang mengalami perubahan warna akibat proses oksidasi enzimatis

Jadi, sebenarnya pemilihan keduanya bergantung pada hasil yang ingin didapatkan. Kalau kamu lebih suka smoothie dengan tekstur kental dan creamy, kamu bisa menggunakan buah beku. Sebaliknya, kamu bisa pakai buah segar jika ingin mendapatkan tekstur yang encer.

(Agustina Wulandari )

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