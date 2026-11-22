Daun Ketumbar Bisa Atasi Migrain, Ini Cara Mudah Menanamnya di Pot saat Musim Hujan

JAKARTA - Daun ketumbar atau coriander kerap digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan. Bahkan, khasiatnya pun ampuh mengatasi migrain. Aromanya yang khas membuat bahan ini cocok ditambahkan ke dalam sup, tumisan, sambal, hingga aneka masakan lainnya.

Namun, daun ketumbar sering kali cepat habis, sehingga kamu harus membelinya berulang kali. Padahal, tanaman ini bisa dibudidayakan sendiri di rumah menggunakan pot, termasuk di area balkon atau halaman yang terbatas.

Mengutip Times of India, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan agar tanaman ketumbar tumbuh subur dan bisa dipanen. Mulai dari memilih benih hingga menentukan waktu panen, berikut panduannya.

1. Pilih benih yang tepat

Benih ketumbar sebenarnya berasal dari buah tanaman yang dikeringkan. Karena itu, biji ketumbar utuh yang dijual dalam kemasan bisa digunakan untuk mulai menanam.

Namun, benih khusus untuk ditanam lebih disarankan karena umumnya sudah dipilih agar memiliki kemampuan berkecambah yang baik. Kamu juga bisa menanam beberapa biji sekaligus karena tidak semua benih akan tumbuh.

2. Siapkan pot yang cukup dalam