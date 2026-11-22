Istri Pertama Kali Ngidam, Dokter Gia Pratama Rela ke Bandara demi Bakso

JAKARTA - Dokter Gia Pratama membagikan cerita lucu saat sang istri untuk pertama kalinya mengalami ngidam. Permintaan sang istri kali ini terbilang unik karena bukan sekadar ingin makan bakso.

Sang istri disebut ingin makan salah satu bakso yang dijual di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Cerita itu dibagikan dr. Gia melalui utasnya di Threads pada Minggu (22/11/2026).

Tanpa banyak bertanya, sebagai suami siaga, dr. Gia pun langsung bersiap mengantar sang istri demi memenuhi keinginan tersebut.

“Perdana istriku ngidam.

Tiba-tiba mau Bakso Afung..

Tapi yang di Terminal 3 Bandara Soetta.

Siap baginda ratu,” tulis dr Gia.