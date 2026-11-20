Tak Hanya Melihat Pesawat, Bandara Bisa Jadi Wisata Edukasi Menarik untuk Anak

JAKARTA – Bandara selama ini identik dengan tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat. Namun, bagi anak-anak, kawasan bandara ternyata bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang menawarkan pengalaman berbeda. Mereka tidak hanya bisa melihat pesawat dari dekat, tetapi juga mengenal berbagai aktivitas dan profesi di balik operasional penerbangan.

Pengalaman tersebut dirasakan siswa kelas IV hingga VI dari SD Adabiah Padang dan SD Negeri 21 Batang Anai melalui program IAS Anak Indonesia 2026 di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat.

Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak menjelajahi sejumlah area bandara untuk melihat secara langsung bagaimana sebuah perjalanan udara dipersiapkan dan dijalankan.

Perjalanan edukasi dimulai dengan mengenal proses pelayanan penumpang di konter check-in hingga boarding gate. Di area tersebut, peserta diperkenalkan dengan tahapan yang harus dilalui penumpang sebelum naik pesawat.

Tak berhenti di situ, mereka juga mendapatkan kesempatan mengenal tugas petugas Aviation Security (Avsec) yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan keamanan di bandara.