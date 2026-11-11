Viral! Naik Gunung Merbabu ala Orang Have, Pakai Jasa Tandu Sampai Puncak Seharga Rp14 Juta

AKTIVITAS pendakian Gunung Merbabu, Jawa Tengah, mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Bukan karena keindahan pemandangannya, kali ini perhatian warganet tertuju pada seorang pendaki yang menggunakan jasa tandu untuk mencapai kawasan puncak.

Pendaki yang disebut sebagai "orang have" tersebut menjadi viral setelah sebuah video memperlihatkan dirinya duduk di atas kursi khusus yang diangkat oleh sejumlah orang selama perjalanan mendaki.

Dalam keterangan unggahan akun Instagram @jejakpendaki, pendaki tersebut disebut mengikuti private trip melalui jalur Gancik dengan biaya jasa tandu mencapai Rp14 juta. Nominal tersebut dikabarkan belum termasuk porter, logistik, dan kebutuhan pendakian lainnya.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, mendaki gunung selama ini identik dengan aktivitas berjalan kaki, mengandalkan kekuatan fisik, serta perjuangan melewati medan yang menanjak.

1. Kronologi Pendaki Gunung Merbabu Viral Ditandu

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 2 November 2026. Pendaki mengikuti perjalanan privat melalui jalur Gancik, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah petugas secara bergantian mengangkat kursi khusus yang digunakan pendaki. Mereka membawa pendaki melewati jalur pegunungan hingga menuju kawasan puncak.

Perjalanan tersebut melibatkan sejumlah tenaga pendukung untuk memastikan kebutuhan pendaki selama kegiatan berlangsung. Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai komentar warganet.

Sebagian merasa heran karena seseorang dapat menikmati pengalaman mendaki tanpa harus berjalan kaki sendiri. Namun, ada pula yang melihat layanan tersebut sebagai bentuk jasa wisata khusus yang memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat sekitar kawasan gunung.