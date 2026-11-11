Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Naik Gunung Merbabu ala Orang Have, Pakai Jasa Tandu Sampai Puncak Seharga Rp14 Juta

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |16:05 WIB
Viral! Naik Gunung Merbabu ala Orang Have, Pakai Jasa Tandu Sampai Puncak Seharga Rp14 Juta
Jasa tandu naik Gunung Merbabu. (Foto: Tiktok/@agilap22)
A
A
A

AKTIVITAS pendakian Gunung Merbabu, Jawa Tengah, mendadak menjadi perbincangan di media sosial. Bukan karena keindahan pemandangannya, kali ini perhatian warganet tertuju pada seorang pendaki yang menggunakan jasa tandu untuk mencapai kawasan puncak.

Pendaki yang disebut sebagai "orang have" tersebut menjadi viral setelah sebuah video memperlihatkan dirinya duduk di atas kursi khusus yang diangkat oleh sejumlah orang selama perjalanan mendaki.

Jasa tandu naik Gunung Merbabu

Dalam keterangan unggahan akun Instagram @jejakpendaki, pendaki tersebut disebut mengikuti private trip melalui jalur Gancik dengan biaya jasa tandu mencapai Rp14 juta. Nominal tersebut dikabarkan belum termasuk porter, logistik, dan kebutuhan pendakian lainnya.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Pasalnya, mendaki gunung selama ini identik dengan aktivitas berjalan kaki, mengandalkan kekuatan fisik, serta perjuangan melewati medan yang menanjak.

1. Kronologi Pendaki Gunung Merbabu Viral Ditandu

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 2 November 2026. Pendaki mengikuti perjalanan privat melalui jalur Gancik, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah petugas secara bergantian mengangkat kursi khusus yang digunakan pendaki. Mereka membawa pendaki melewati jalur pegunungan hingga menuju kawasan puncak.

Perjalanan tersebut melibatkan sejumlah tenaga pendukung untuk memastikan kebutuhan pendaki selama kegiatan berlangsung. Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai komentar warganet.

Sebagian merasa heran karena seseorang dapat menikmati pengalaman mendaki tanpa harus berjalan kaki sendiri. Namun, ada pula yang melihat layanan tersebut sebagai bentuk jasa wisata khusus yang memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat sekitar kawasan gunung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/549/3024105/pendaki_wanita-vc2p_large.jpeg
5 Tips Aman Mendaki bagi Wanita Baru Pertama Kali Naik Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/08/194/2274527/4-tips-beli-sepatu-gunung-cermat-pilih-ukuran-hingga-pertimbangkan-beratnya-nfnG97YLgB.jpg
4 Tips Beli Sepatu Gunung, Cermat Pilih Ukuran hingga Pertimbangkan Beratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/10/406/2259625/3-fakta-gunung-piramid-bondowoso-tempat-pendaki-arik-multazam-tewas-pLKCdVIoFf.jpg
3 Fakta Gunung Piramid Bondowoso Tempat Pendaki Arik Multazam Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/15/406/2117016/naik-gunung-jangan-lupa-bawa-tisu-magic-dan-kondom-ya-Hbnt6i6Bz9.jpg
Naik Gunung, Jangan Lupa Bawa Tisu Magic dan Kondom Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/24/406/1940930/sarat-dengan-hal-mistis-ini-kode-etik-yang-harus-diingat-para-pendaki-Bsv215KzQd.JPG
Sarat dengan Hal Mistis, Ini Kode Etik yang Harus diingat Para Pendaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/06/406/1868640/jangan-takut-ini-tips-mendaki-gunung-untuk-para-wanita-I65Azgnjqp.jpg
Jangan Takut, Ini Tips Mendaki Gunung untuk para Wanita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement