Cerita Juli Windsor, Pelari dengan Tinggi 114 Cm Sukses Taklukkan Maraton dalam Waktu 3 Jam

JAKARTA - Juli Windsor, seorang pelari perempuan dengan tinggi badan sekitar 114 sentimeter, sukses menuntaskan maraton pada 7 November 2026. Namun, selama berlari, ia mengaku tidak selalu bisa menikmati pemandangan di sepanjang rute.

“Sebagian besar pelari bisa melihat apa yang ada di depan mereka, bahkan melewati bahu dan kepala orang lain. Sementara itu, pemandangan saya hanya ratusan bokong,” ujarnya, dikutip dari Runner’s World, Rabu (18/11/2026).

Meski begitu, hal tersebut tidak menghalanginya untuk mengungguli banyak pelari lain dalam perlombaan.

Dalam ajang Indianapolis Marathon tersebut, perempuan berusia 39 tahun ini berhasil mencatatkan waktu 3 jam 42 menit. Catatan itu menempatkannya di sepertiga teratas kelompok usia 35–39 tahun, dengan kecepatan rata-rata 8 menit 28 detik per mil.

Waktu tersebut juga menjadi rekor pribadi (personal record/PR) terbarunya, lebih cepat tujuh menit dari catatan sebelumnya. Selain itu, ia untuk sementara mencetak rekor Amerika baru dalam kategori Para T40, yakni kelompok atlet dengan perawakan pendek.

Windsor lahir dengan kondisi tubuh kerdil yang sangat langka bernama displasia akromesomelik.