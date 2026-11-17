Kisah Hailey Bieber Derita Gangguan Pramenstruasi Ekstrem Usai Melahirkan Buah Hatinya

JAKARTA - Hailey Bieber membagikan pengalaman tak terduga dalam perjalanannya menjadi seorang ibu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gangguan disforia pramenstruasi atau Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) setelah melahirkan putranya, Jack Blues Bieber.

Dilansir dari People, istri Justin Bieber ini mengaku mengalami gejala emosional yang jauh lebih intens dibandingkan sebelum kehamilan. Pengalaman tersebut juga membuatnya semakin tertarik mendalami isu kesehatan perempuan, terutama perubahan fisik dan emosional selama kehamilan hingga setelah persalinan.

Dalam wawancara yang diterbitkan Women's Wear Daily pada 30 Oktober, Hailey menceritakan bagaimana pengalamannya menjadi seorang ibu membuatnya lebih memahami berbagai perubahan yang dialami perempuan.

"Terutama setelah memiliki anak sendiri. Itu adalah perjalanan yang sangat intens sekaligus istimewa bagi saya. Ada begitu banyak hal yang terjadi saat hamil, selama persalinan, hingga menjelang kelahiran anak," ujarnya, dikutip Selasa (17/11/2026).

Namun, perubahan yang dialami Hailey ternyata tidak berhenti setelah putranya lahir. Ia mengaku sempat mengalami PMDD pascapersalinan. Menurutnya, masih sedikit pembahasan dan penelitian mengenai berbagai kondisi kesehatan perempuan, termasuk yang dialaminya.

"Setelah melahirkan anak saya, saya sempat kesulitan menghadapi kondisi tersebut. Memang belum banyak percakapan atau penelitian mengenai hal ini," lanjutnya.