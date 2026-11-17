4 Jenis Pohon Buah Jeruk yang Bisa Ditanam di Dalam Rumah, Cocok untuk Lahan Terbatas

JAKARTA - Tidak punya halaman luas bukan berarti kamu tidak bisa menanam pohon buah sendiri. Beberapa jenis buah jeruk ternyata bisa tumbuh dengan baik di dalam rumah menggunakan pot.

Melansir Southern Living, pohon buah jeruk berukuran kerdil atau dwarf citrus menjadi pilihan yang cocok untuk ditanam dalam pot. Tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan yang mendapat cukup sinar matahari.

Agar tumbuh subur, pohon buah jeruk membutuhkan media tanam dengan drainase baik, pupuk kaya nitrogen, serta penyiraman yang teratur. Namun, jangan sampai tanah terlalu basah karena bisa menyebabkan akar membusuk.

Berikut empat jenis pohon buah jeruk yang bisa kamu coba tanam di rumah.

1. Jeruk Mandarin

Jeruk mandarin atau satsuma memiliki buah berukuran kecil dengan rasa manis dan menyegarkan. Kulitnya juga mudah dikupas sehingga cocok dijadikan camilan sehari-hari.

2. Jeruk Citron