5 Tanaman yang Baik untuk Kesehatan Paru-Paru, Bantu Jaga Kualitas Udara dan Pernapasan

MENJAGA kesehatan paru-paru merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan. Organ pernapasan ini memiliki peran utama dalam memasok oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbondioksida.

Karena itu, menjaga kualitas udara dan menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung fungsi paru-paru. Selain menjaga kebersihan lingkungan, beberapa tanaman juga dikenal dapat membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah.

Tanaman tertentu memiliki kemampuan menyerap sebagian polutan atau menangkap partikel debu, sehingga cocok dijadikan penghias sekaligus pelengkap lingkungan rumah yang lebih nyaman.

Lantas, apa saja tanaman yang baik untuk kesehatan paru-paru? Berikut beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan.

1. Lidah Mertua

Lidah mertua atau Sansevieria merupakan tanaman hias yang cukup populer karena perawatannya mudah. Tanaman ini mampu bertahan dalam kondisi cahaya yang relatif rendah dan tidak membutuhkan banyak air.

Lidah mertua sering dikaitkan dengan kemampuan menyerap sejumlah senyawa pencemar udara dalam penelitian laboratorium. Namun, manfaat tersebut belum terbukti cukup besar untuk membersihkan udara dalam ruangan secara signifikan.

2. Lidah Buaya

Lidah buaya atau Aloe vera dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk perawatan kulit. Selain itu, tanaman ini juga sering dijadikan pilihan untuk mempercantik ruangan.

Lidah buaya dapat menjadi bagian dari lingkungan rumah yang lebih hijau dan nyaman. Meski demikian, belum ada bukti kuat bahwa meletakkan lidah buaya di dalam rumah dapat mengobati atau meningkatkan fungsi paru-paru secara langsung.