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Sariawan Bukan Sekadar Luka di Mulut, Ternyata Ada Peran Sistem Kekebalan Tubuh

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |09:05 WIB
Sariawan Bukan Sekadar Luka di Mulut, Ternyata Ada Peran Sistem Kekebalan Tubuh
Sariawan. (Foto: Freepik)
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RASA perih yang timbul akibat sariawan sering kali bikin tidak nyaman saat makan, minum, bahkan berbicara. Tak jarang, sariawan membuat kepala pusing sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dokter gigi, drg. Aswar Sandi, menjelaskan sariawan merupakan luka yang muncul pada jaringan lunak di dalam mulut, seperti bagian dalam pipi, bibir, lidah, hingga gusi. Bentuknya biasanya bulat atau oval, dengan bagian tengah berwarna putih atau kekuningan serta tepi kemerahan.

Sariawan, Shutterstock

1. Penyebab Sariawan

Sariawan dapat dipicu oleh kebiasaan tidak sengaja menggigit bagian dalam pipi, menyikat gigi terlalu keras, atau gesekan dari kawat gigi dan gigi yang tajam. Selain itu, stres, kelelahan, perubahan hormon, serta kekurangan nutrisi tertentu seperti zat besi, vitamin B12, dan folat juga dapat memicunya..

Meski sering dianggap sepele, kemunculan sariawan ini ternyata berkaitan dengan cara kerja sistem kekebalan tubuh manusia, lho. Berdasarkan pernyataan drg. Aswar, tubuh manusia memiliki sistem pertahanan yang bekerja melindungi diri dari berbagai macam penyakit.

“Di dalam tubuh kita itu ada tentara yang berfungsi untuk mendeteksi apakah ada sel-sel berbahaya atau apakah ada hal-hal yang dapat memicu penyakit yang lebih serius,” ujarnya lewat video TikTok yang diunggahnya.  

 

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