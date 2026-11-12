Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Jenis Makanan yang Perlu Dibatasi agar Sendi Tetap Sehat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |08:05 WIB
3 Jenis Makanan yang Perlu Dibatasi agar Sendi Tetap Sehat
Ilustrasi makanan yang perlu dibatasi untuk kesehatan sendi. (Foto: dok freestockcenter/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Nyeri lutut sering kali dikaitkan dengan proses penuaan. Namun, tahukah kamu bahwa pola makan sehari-hari juga bisa memengaruhi kesehatan persendian dalam jangka panjang?

Dokter ortopedi Hsiao Yu-ning melalui akun Facebook-nya mengungkapkan, ternyata tidak ada satu jenis makanan yang secara langsung dapat merusak persendian.

“Radang sendi degeneratif sering kali berkaitan dengan berbagai faktor, seperti usia, berat badan, riwayat cedera, kekuatan otot, pola aktivitas, dan faktor genetik,” ujarnya seperti yang dilansir dari The Standard, Kamis (12/11/2026).

Meski begitu, pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan tidak seimbang secara nutrisi dapat meningkatkan berat badan serta memengaruhi metabolisme tubuh. Secara tidak langsung, kondisi ini bisa menambah beban pada persendian, terutama lutut dan pinggul yang menopang berat badan.

Dokter Hsiao menyebut ada tiga jenis makanan yang sebaiknya dibatasi konsumsinya karena dapat berdampak buruk pada kesehatan sendi, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Persendian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/482/3227457//welmove_jaga_kesehatan_sendi-NgVa_large.jpg
Usia 30-an Lutut Mulai Rewel? Ini Mengapa Welmove Bukan Hanya Suplemen untuk Orang Tua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement