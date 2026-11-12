3 Jenis Makanan yang Perlu Dibatasi agar Sendi Tetap Sehat

JAKARTA - Nyeri lutut sering kali dikaitkan dengan proses penuaan. Namun, tahukah kamu bahwa pola makan sehari-hari juga bisa memengaruhi kesehatan persendian dalam jangka panjang?

Dokter ortopedi Hsiao Yu-ning melalui akun Facebook-nya mengungkapkan, ternyata tidak ada satu jenis makanan yang secara langsung dapat merusak persendian.

“Radang sendi degeneratif sering kali berkaitan dengan berbagai faktor, seperti usia, berat badan, riwayat cedera, kekuatan otot, pola aktivitas, dan faktor genetik,” ujarnya seperti yang dilansir dari The Standard, Kamis (12/11/2026).

Meski begitu, pola makan tinggi gula, tinggi lemak, dan tidak seimbang secara nutrisi dapat meningkatkan berat badan serta memengaruhi metabolisme tubuh. Secara tidak langsung, kondisi ini bisa menambah beban pada persendian, terutama lutut dan pinggul yang menopang berat badan.

Dokter Hsiao menyebut ada tiga jenis makanan yang sebaiknya dibatasi konsumsinya karena dapat berdampak buruk pada kesehatan sendi, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan.