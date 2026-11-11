Bisa Cegah Penuaan Dini, Berapa Banyak Buah Naga yang Boleh Dimakan dalam Sehari?

BUAH naga dikenal sebagai salah satu buah tropis yang kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain menyegarkan, buah dengan kulit berwarna merah muda ini juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang berpotensi membantu menjaga kesehatan kulit serta memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan dini.

Kandungan antioksidan dalam buah naga berperan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, vitamin C dibutuhkan dalam proses pembentukan kolagen yang membantu menjaga elastisitas dan kekencangan kulit.

Tak heran jika buah naga sering menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga kesehatan tubuh sekaligus merawat kecantikan kulit dari dalam. Namun, muncul pertanyaan, sebenarnya berapa banyak buah naga yang boleh dimakan dalam sehari agar manfaatnya bisa diperoleh secara optimal?

1. Berapa Banyak Buah Naga yang Boleh Dimakan dalam Sehari?

Dilansir dari Megaware, secara umum, satu porsi buah naga sekitar 100–150 gram atau kurang lebih satu mangkuk kecil bisa menjadi pilihan konsumsi harian. Jumlah tersebut dapat membantu menambah asupan serat, vitamin, air, dan antioksidan tanpa harus mengonsumsi buah naga secara berlebihan.

Jika ingin mengonsumsi satu buah naga berukuran sedang, jumlahnya bisa disesuaikan dengan ukuran buah dan kebutuhan kalori harian. Meski begitu, tidak ada takaran khusus buah naga yang terbukti secara klinis dapat mencegah penuaan dini. Manfaatnya lebih berkaitan dengan kontribusi nutrisi buah naga terhadap pola makan sehat secara keseluruhan.

2. Mengapa Buah Naga Baik untuk Membantu Mencegah Penuaan Dini?

Ada beberapa kandungan penting dalam buah naga yang berpotensi mendukung kesehatan kulit. Pertama, mengandung vitamin c untuk produksi kolagen. Vitamin C merupakan nutrisi penting dalam pembentukan kolagen, yaitu protein yang membantu menjaga struktur dan elastisitas kulit.

Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh akan menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit mulai kehilangan kekencangannya dan muncul garis-garis halus. Dengan mengonsumsi buah naga sebagai bagian dari pola makan bergizi, tubuh memperoleh tambahan vitamin C untuk mendukung proses pembentukan kolagen.

Kedua, kaya antioksidan untuk melawan radikal bebas. Buah naga, terutama yang memiliki daging berwarna merah atau ungu, mengandung betalain dan senyawa polifenol.

Kandungan tersebut memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Radikal bebas dapat terbentuk akibat paparan sinar ultraviolet, polusi, dan proses metabolisme alami tubuh. Jika terjadi secara berlebihan, stres oksidatif dapat berkontribusi terhadap kerusakan sel kulit dan mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan.

Ketiga, membantu menjaga kelembapan kulit. Buah naga memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Hidrasi yang cukup penting untuk menjaga fungsi kulit. Kulit yang terhidrasi dengan baik umumnya terlihat lebih segar, halus, dan tidak mudah tampak kusam. Namun, mengonsumsi buah naga tetap perlu diimbangi dengan minum air putih yang cukup setiap hari.

Keempat, mendukung kesehatan pencernaan. Kandungan serat dalam buah naga juga memberikan manfaat bagi sistem pencernaan. Serat membantu menjaga keteraturan buang air besar sekaligus mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus.

Kesehatan pencernaan merupakan salah satu bagian penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk dalam mendukung pola makan yang baik untuk kesehatan kulit.