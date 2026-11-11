Cerita Porter Tandu Viral di Gunung Merbabu Rp14 Juta: Sudah 7 Kali Layani Pendakian hingga Biasa Tandu Mbok Yem di Lawu

VIDEO seorang pendaki yang menggunakan jasa tandu untuk mencapai puncak Gunung Merbabu, Jawa Tengah, viral di media sosial. Selain tarifnya yang mencapai Rp14 juta, keberadaan tim khusus yang bertugas mengangkat pendaki tersebut juga menarik perhatian publik.

Di balik fenomena tersebut, ternyata ada cerita menarik mengenai para porter yang menjalankan layanan tandu. Mereka bukan porter biasa yang hanya bertugas membawa barang dan logistik pendakian.

Udien Jagoan, Porter Basecamp Selo Gancik, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa tim tandu yang terlibat dalam pendakian viral tersebut berasal dari kelompok porter yang sudah berpengalaman membawa orang menggunakan tandu di Gunung Lawu.

Bahkan, 4 orang tersebut merupakan tim yang sebelumnya biasa bertugas mengantar almarhumah Mbok Yem, sosok pemilik warung legendaris di kawasan puncak Gunung Lawu.

1. Berawal dari Permintaan Tamu yang Ingin Mendaki Gunung Merbabu

Menurut Udien, layanan tandu di Gunung Merbabu berawal dari permintaan seorang tamu yang ingin melakukan pendakian bersama teman-temannya. Kebetulan, rombongan tersebut memiliki kenalan dari Gunung Lawu yang sudah terbiasa menjalankan jasa tandu.

Tim yang berjumlah empat orang itu kemudian diminta untuk mengantarkan tamu menuju Gunung Merbabu melalui jalur Selo Gancik. Karena sudah memiliki pengalaman membawa orang menggunakan tandu di medan pegunungan, keempat orang tersebut dipercaya untuk menjalankan layanan khusus itu.

"Awalnya dari teman-teman Lawu yang ingin mengantarkan tamu ke Gunung Merbabu. Mereka memang sudah terbiasa menandu. Tim itu empat orang, yang biasa menandu almarhumah Mbok Yem di Lawu," jelas Udien.

2. Tidak Hanya di Merbabu, Layanan Tandu Mengikuti Permintaan Tamu

Udien menjelaskan bahwa jasa tandu tersebut sebenarnya tidak secara khusus hanya tersedia di Gunung Merbabu. Lokasi pendakian sepenuhnya menyesuaikan permintaan tamu.

Bahkan, setelah rencana pendakian ke Merbabu, tamu tersebut sempat berencana melanjutkan perjalanan ke Gunung Agung di Bali. Namun, rencana perjalanan kemudian dialihkan ke Gunung Sindoro dan Sumbing.

"Jadi sesuai permintaan tamu saja. Kebetulan setelah dari Merbabu tadinya mau ke Gunung Agung Bali, kemudian dialihkan ke Sindoro dan Sumbing," ungkap Udien.

Untuk tim tandu utama, empat orang yang sama tetap dipertahankan dan tidak diganti dengan porter lain. Sementara itu, kebutuhan porter lokal dan tenaga pendukung lainnya dapat disesuaikan dengan lokasi serta kebutuhan pendakian.