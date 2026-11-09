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5 Taman dan Hutan Kota di Jakarta yang Bisa Diakses Gratis, Cocok untuk Healing Sejenak

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |15:05 WIB
5 Taman dan Hutan Kota di Jakarta yang Bisa Diakses Gratis, Cocok untuk <i>Healing</i> Sejenak
Tebet Eco Park. (Foto: dok Instagram/@tebetecopark)
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JAKARTA - Gedung-gedung tinggi dan kawasan permukiman padat menjadi pemandangan yang sering ditemui di Jakarta. Di tengah kesibukan ibu kota, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi napas segar.

Tak perlu pergi jauh atau mengeluarkan banyak biaya, warga Jakarta bisa menikmati sejumlah taman dan hutan kota yang terbuka untuk umum secara gratis. Yuk, cek ada apa aja!

1. Tebet Eco Park

Alamat : Jl. Tebet Barat Raya, Tebet, Jakarta Selatan

Jam Operasional : Setiap hari, 06.00–22.00 WIB

Di Jakarta Selatan, ada Tebet Eco Park yang menawarkan ruang terbuka hijau. Taman ini memiliki jembatan yang menghubungkan dua area taman. Tak hanya itu, ada juga area bermain anak yang membuat kawasan ini cocok untuk berbagai aktivitas keluarga. 

2. Hutan Kota GBK

      
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