Nadine Chandrawinata Spill Jenis Kelamin Anak Ketiga, Siap Sambut Baby Boy!

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara. Setelah mengumumkan kehamilan anak ketiga pada Sabtu (7/11/2026), Nadine kini membagikan momen gender reveal.

Lewat video yang diunggah di Instagram Story-nya, Nadine memperlihatkan calon buah hatinya berjenis kelamin laki-laki. Dalam video tampak ia bersama sang suami dan kedua putri mereka, Nadi Djiwa Anggara dan Nadi Djala Anggara.

Keempatnya tampak berkumpul untuk membuka sebuah kotak berukuran besar. Saat kotak itu dibuka bersama-sama, terlihat sejumlah balon berwarna biru yang langsung menjadi petunjuk mengenai jenis kelamin calon anak ketiga mereka.

Nadine Chandrawinata ungkap jenis kelamin anak ketiga.

Warna biru yang identik dengan bayi laki-laki itu mengisyaratkan bahwa Nadine dan Dimas akan menyambut kehadiran seorang putra. Nadine dan Dimas Anggara pun tampak antusias mengetahui kabar tersebut.

Artinya, kehadiran anggota keluarga baru ini akan menjadi pengalaman berbeda bagi pasangan tersebut yang sebelumnya telah dikaruniai dua anak perempuan.

Siap Sambut Anak Ketiga

Anak Ketiga Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara.

Sebelumnya, Nadine mengumumkan kabar kehamilan ketiganya melalui unggahan Instagram pada Sabtu (7/11/2026). Pengumuman itu dikemas dalam sebuah video yang memperlihatkan kebersamaan keluarga mereka, sekaligus sejumlah perlengkapan bayi.

Dalam keterangan unggahannya, Nadine menuliskan kalimat singkat yang menggambarkan kebahagiaan keluarga mereka menyambut anggota baru.