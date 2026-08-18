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Nadine Chandrawinata Ajak Anak Liburan Keliling Indonesia hingga Makan di Warteg, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:08 WIB
Nadine Chandrawinata Ajak Anak Liburan Keliling Indonesia hingga Makan di Warteg, Ini Alasannya
Nadine Chandrawinata Ajak Anak Liburan Keliling Indonesia hingga Makan di Warteg, Ini Alasannya (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Bagi Nadine Chandrawinata, liburan bersama anak bukan sekadar mencari tempat wisata yang menarik. Aktris tersebut justru memilih mengajak kedua buah hatinya, Nadi Djiwa Anggara dan Nadi Djala Anggara, menjelajahi berbagai daerah di Indonesia sekaligus mengenalkan mereka pada kehidupan sederhana selama perjalanan.

Istri Dimas Anggara itu mengaku cara tersebut terinspirasi dari pengalaman masa kecilnya. Nadine dahulu sering diajak sang ayah melakukan perjalanan darat ke berbagai daerah di Tanah Air.

"Karena memang sering diajak traveling naik mobil, karena Papa saya kan orang Jember. Sudah pasti kalau ke Jember itu melewati banyak kota, terus berhenti duduk di warung, di warteg, makan," ujar Nadine Chandrawinata saat ditemui di kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pengalaman tersebut tidak hanya membuat Nadine mengenal berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga mengajarkannya untuk terbiasa dengan kondisi sederhana selama bepergian.

"Terus berenang, ganti baju di kamar mandi seadanya, malam pakai sarung bisa di mana saja gitu," tambahnya.

Pengalaman untuk Anak

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