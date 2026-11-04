Ini Alasan Dokter Selalu Tanya Sudah Kentut atau Belum ke Pasien Setelah Operasi

BAGI kamu yang pernah menjalani operasi medis, terutama dengan bius total, tentu tidak asing dengan satu pertanyaan wajib yang kerap dilayangkan tim dokter saat visit ke ruang rawat inap. Apakah sudah kentut atau belum?

Meski terdengar menggelitik dan terkesan sepele. Namun, pertanyaan ini ternyata memegang peranan sangat krusial dalam menentukan masa pemulihan seorang pasien pascaoperasi.

1. Alasan Selalu Sudah Tanya Kentut

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, menjelaskan bahwa pertanyaan sederhana tersebut merupakan tolok ukur utama untuk memantau apakah organ pencernaan pasien sudah kembali berfungsi normal atau belum setelah terpapar obat pembius.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 31 Oktober 2026, dr. Tirta menyebutkan bahwa pembiusan baik anestesi total maupun lokal secara otomatis menonaktifkan atau menurunkan berbagai aktivitas otonom tubuh, termasuk pergerakan usus.

“Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan dokter spesialis atau dokter calon spesialis atau dokter umum yang jaga bangsal kepada semua pasien habis operasi di visit. Pertanyaan pertama adalah 'sudah kentut apa belum?' Apalagi kalau bius total,” ujar dr. Tirta.