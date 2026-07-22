Sering Kentut hingga Jari Keriput, Dokter Ungkap 10 Tanda Unik Tubuh Sehat

JAKARTA — Banyak orang menilai tingkat kesehatan tubuh hanya dari bentuk fisik yang ideal atau penampilan luar yang terlihat bugar. Padahal, ada berbagai indikasi unik dan tergolong sederhana yang menunjukkan bahwa organ tubuh, sistem saraf, hingga metabolisme seseorang bekerja dengan sangat baik.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan di akun Instagramnya membeberkan 10 tanda unik pada tubuh yang kerap dianggap sepele bahkan dinilai aneh oleh sebagian orang namun justru menjadi petunjuk vital kesehatan optimal.

"Tanda badan sehat tuh nggak selalu yang keliatan wah. Kadang malah dari hal kecil yang keliatannya aneh," tulis dr. Cecep, dikutip Rabu (22/7/2026).

Tanda pertama adalah kentut 10 sampai 20 kali sehari. Menurutnya, kentut dengan frekuensi tersebut normal dan justru tanda bahwa tubuh sehat.

“Sebab hal itu mengindikasikan bahwa bakteri di usus tengah bekerja mencerna serat ke dalam tubuh kita. Tanda kedua adalah jari yang keriput saat terkena air, di mana hal itu terjadi akibat penyempitan pembuluh darah sebagai respon dari sistem saraf,” tuturnya.

"Kalau sarafnya bermasalah, jari malah nggak keriput. Makanya ini kadang dipakai buat ngecek fungsi saraf," ucapnya.