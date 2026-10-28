Benarkah Baju Hitam Bikin Tubuh Lebih Gerah? Ini Penjelasan Sainsnya

PERNAHKAH kamu merasa lebih gerah saat memakai baju hitam di bawah terik matahari dibandingkan ketika mengenakan baju putih? Ternyata, hal tersebut bukan sekadar perasaan. Warna pakaian memang dapat memengaruhi jumlah energi matahari yang diserap oleh kain.

Namun, anggapan bahwa baju hitam selalu membuat tubuh lebih panas daripada baju putih tidak sepenuhnya benar. Ada faktor lain yang turut menentukan kenyamanan pakaian saat cuaca panas, mulai dari jenis bahan, ketebalan kain, hingga potongan pakaian. Lantas, bagaimana sains menjelaskan hubungan antara warna pakaian dan suhu tubuh?

1. Mengapa Baju Hitam Lebih Mudah Menyerap Panas?

Dilansir dari Ulti Fresh, warna pakaian memengaruhi cara kain berinteraksi dengan cahaya. Secara umum, benda berwarna hitam menyerap lebih banyak cahaya tampak, sedangkan benda berwarna putih memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya.

Ketika kain hitam menyerap energi dari sinar matahari, energi tersebut diubah menjadi panas sehingga suhu permukaan kain dapat meningkat. Sebaliknya, kain putih cenderung memantulkan lebih banyak energi matahari dan biasanya memiliki suhu permukaan yang lebih rendah dalam kondisi paparan yang sama.

Perbedaan ini membuat pakaian hitam berpotensi terasa lebih panas ketika digunakan di bawah sinar matahari langsung. Meski begitu, suhu kain tidak selalu sama dengan suhu kulit. Seberapa banyak panas yang akhirnya mencapai tubuh juga dipengaruhi oleh sirkulasi udara, keringat, serta jarak antara kain dan kulit.

2. Warna Bukan Satu-satunya Faktor Penentu Rasa Gerah

Meski warna pakaian berpengaruh terhadap penyerapan energi matahari, jenis kain juga berperan penting dalam menentukan kenyamanan saat cuaca panas. Pakaian berwarna putih belum tentu terasa lebih sejuk jika bahannya tebal, sulit menyerap atau melepaskan kelembapan, dan tidak memungkinkan udara bersirkulasi dengan baik.

Sebaliknya, pakaian hitam berbahan ringan dan memiliki ventilasi yang baik dapat terasa lebih nyaman dibandingkan pakaian putih yang tebal dan rapat. Berikut beberapa faktor yang perlu diperhatikan.

Pertama, sirkulasi udara. Bahan yang memungkinkan udara bergerak dengan baik membantu panas dan kelembapan keluar dari area sekitar kulit. Hal ini penting karena tubuh mengandalkan penguapan keringat untuk mendinginkan diri.

Kedua, kemampuan mengelola keringat. Kain dengan kemampuan menyerap atau memindahkan kelembapan dapat membantu mengurangi sensasi kulit yang basah akibat keringat. Namun, kemampuan tersebut berbeda-beda tergantung jenis serat dan konstruksi kain.

Ketiga, ketebalan dan kerapatan kain. Kain yang ringan dan tidak terlalu rapat dapat memberikan sirkulasi udara lebih baik. Sebaliknya, pakaian tebal dan padat berpotensi menahan panas di sekitar tubuh.

Keempat, potongan pakaian. Pakaian yang lebih longgar memungkinkan udara bergerak di antara kain dan kulit. Sementara itu, pakaian yang terlalu ketat dapat mengurangi sirkulasi udara, meskipun pengaruhnya juga bergantung pada bahan dan desain pakaian.