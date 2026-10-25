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Mengenal Lanugo, Kondisi yang Diduga Terjadi pada Bayi Baru Lahir Viral Punya Kumis Tebal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |13:05 WIB
Mengenal Lanugo, Kondisi yang Diduga Terjadi pada Bayi Baru Lahir Viral Punya Kumis Tebal
Ilustrasi bayi dengan lanugo. (Foto: dok krakenimages.com/Magnific)
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JAKARTA - Ramai di media sosial soal video bayi baru lahir memiliki kumis tebal berwarna hitam dan jadi sorotan netizen. Menurut laporan seperti yang dikutip dari The Times of India, video tersebut berasal dari Ekuador. 

Video tersebut beredar luas di dunia maya hingga menjadi hiburan netizen hingga memantik tanggapan netizen yang berkomentar adanya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam video tersebut. 

Namun, hal tersebut belum terverifikasi. Apakah kumis tebal tersebut fakta atau hasil edit? Sementara itu, dalam dunia medis ada istilah lanugo, di mana bayi memiliki bulu halus dan lembut sejak dalam rahim. Apakah bayi tersebut memang mengalami lanugo? 

Apa Itu Lanugo?

Dikutip dari Cleveland Clinic, lanugo merupakan rambut yang sangat halus dan lembut yang tumbuh pada janin selama berada di dalam rahim. Rambut ini berperan melindungi kulit serta menjaga kehangatan tubuh selama perkembangan janin.

Lanugo mulai tumbuh ketika usia kehamilan memasuki sekitar 16–20 minggu. Rambut tersebut biasanya rontok menjelang kelahiran, tetapi sebagian bayi masih memilikinya saat lahir, terutama bayi yang lahir prematur.

Fungsi Lanugo pada Bayi

      
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Viral Video Bayi Baru Lahir Diduga Berkumis Tebal, Ini Faktanya!
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