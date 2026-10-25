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Viral Video Bayi Baru Lahir Diduga Berkumis Tebal, Ini Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |12:05 WIB
Viral Video Bayi Baru Lahir Diduga Berkumis Tebal, Ini Faktanya!
Viral video bayi baru lahir diduga berkumis lebat. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan bayi baru lahir dengan kumis tebal berwarna hitam mendadak viral di media sosial. Penampilan bayi tersebut membuat netizen terkejut sekaligus terhibur karena wajahnya terlihat seperti pria dewasa.

Bayi dalam video itu tampak berbaring di tempat tidur rumah sakit dengan tubuh terbungkus kain. Ia terlihat membuka mata dan menggerakkan kepala, sementara rambut di atas bibirnya menyerupai kumis tebal. Ada pula bagian rambut kecil di dagu yang tampak seperti janggut.

Penampilan unik tersebut memancing beragam komentar lucu dari netizen. Sebagian menyebut bayi itu seperti sudah berusia paruh baya, bahkan bercanda bahwa ia lahir dalam keadaan siap pensiun.

Namun, di balik berbagai candaan tersebut, muncul pertanyaan mengenai keaslian video. Apakah bayi itu benar-benar terlahir dengan kumis tebal atau penampilannya merupakan hasil rekayasa digital?

Video Bayi Berkumis Tebal Diduga Alami Manipulasi Digital

Video tersebut dilaporkan beredar melalui TikTok dan platform media sosial lainnya. Sejumlah laporan media menyoroti kemungkinan penggunaan kecerdasan buatan (AI) atau filter digital untuk menambahkan kumis pada wajah bayi tersebut.

      
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