Benjolan di Belakang Telinga Muncul Tiba-Tiba? Mungkin Ini Penyebabnya

JAKARTA - Pernah muncul benjolan di belakang telinga secara tiba-tiba dan terasa nyeri? Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari pembengkakan kelenjar getah bening hingga jerawat.

Melansir Verywell Health, sebagian besar benjolan di belakang telinga tidak berbahaya dan dapat ditangani. Tapi, apa yang sebenarnya memicu kemunculannya secara mendadak? Yuk, kenali penyebabnya.

1. Pembengkakan Kelenjar Getah Bening

Pembengkakan kelenjar getah bening adalah salah satu penyebab benjolan yang paling umum. Kelenjar ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan infeksi.

Hal ini bisa terjadi ketika tubuh sedang mengalami flu, infeksi telinga, gigi atau gusi, radang amandel, hingga infeksi kulit. Benjolan akhirnya muncul karena kelenjar getah bening sedang merespons kondisi tersebut. Namun, pembengkakan akan membaik ketika infeksi mereda.

2. Jerawat dan Masalah Kulit

Benjolan di belakang telinga juga bisa disebabkan oleh masalah kulit, termasuk jerawat. Dalam beberapa kasus, jerawat berkembang menjadi benjolan besar dan terasa nyeri saat disentuh.

Selain jerawat, pertumbuhan kulit kecil yang disebut skin tag dan kista pada kelenjar minyak juga dapat menimbulkan benjolan. Kista biasanya berisi cairan atau bahan seperti minyak dan sering kali tidak menimbulkan rasa sakit.

3. Lipoma

Lipoma merupakan benjolan lunak yang terbentuk dari jaringan lemak di bawah kulit dan umumnya tidak berbahaya. Lipoma bisa muncul di berbagai bagian tubuh, termasuk leher dan sekitar telinga.

4. Bisul atau Abses