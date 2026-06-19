Hati-hati, Ini Bahaya yang Bakal Terjadi Kalau Kamu Suka Menahan Bersin!

JAKARTA - Bersin merupakan satu kebiasaan alami tubuh saat terdapat debu atau kotoran yang menempel pada hidung dan membuat gatal. Namun terkadang sensasi mengeluarkan bersin sering ditahan di momen-momen tertentu karena dirasa tidak sopan atau menjaga performa diri di depan orang banyak.

Tapi jangan salah, menahan bersin justru bisa berdampak buruk bagi tubuh khususnya pada bagian telinga. Mengapa demikian? Dokter umum sekaligus influencer kesehatan Tirta Mandira Hudhi dalam unggahan video di akun instagramnya mengatakan, menahan bersin secara sengaja justru dapat berdampak buruk bagi kesehatan organ telinga.

Sebab, saat tubuh melakukan proses bersin, ada tekanan udara yang sangat kuat yang dikeluarkan, bahkan mencapai lima hingga enam kali lipat dari tekanan saat kita bernapas normal.

“Nah, ini saya sampai tadi nyari artikel medis dulu dari THT karena takutnya mitos atau fakta. Jawabannya fakta. Ketika kita bersin, tekanannya dikeluarkan oleh tubuh itu bisa lima sampai enam kali tekanan kita nafas. Dan saluran antara telinga, hidung, dan tenggorokan itu tersambung semua,” kata dr. Tirta dikutip Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa anatomi tubuh manusia memiliki keterkaitan erat antara saluran telinga, hidung, dan tenggorokan yang dihubungkan oleh saluran bernama tuba eustachius. Ketika seseorang menahan bersin dengan menutup hidung, tekanan udara tersebut tidak memiliki jalan keluar dan akhirnya mendesak ke arah telinga.