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Studi Ungkap 23 dari 26 Peserta dengan Obesitas Mengalami Penurunan Lemak Hati

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |22:01 WIB
Studi Ungkap 23 dari 26 Peserta dengan Obesitas Mengalami Penurunan Lemak Hati
Ilustrasi
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JAKARTA – Sebanyak 23 dari 26 peserta dengan obesitas yang memiliki penumpukan lemak hati pada awal penelitian mengalami penurunan kadar lemak hati hingga di bawah 5 persen setelah 72 minggu penggunaan semaglutide. Temuan ini berasal dari analisis lanjutan studi STEP UP yang meneliti obat pengelolaan berat badan Wegovy.

Hasil tersebut menunjukkan perubahan kadar lemak hati pada sebagian peserta yang menggunakan semaglutide. Namun, penurunan lemak hati tidak serta-merta membuktikan bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan penyakit hati atau memperbaiki seluruh kerusakan organ tersebut.

Hasil analisis ini dipresentasikan dalam pertemuan tahunan European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2026 di Milan, Italia.

Kadar Lemak Hati Turun Setelah 72 Minggu

Berdasarkan laporan Medical Daily pada 3 Oktober 2026, analisis tersebut melibatkan 55 peserta dengan obesitas tanpa diabetes yang menjalani pemeriksaan kadar lemak hati. Dari jumlah itu, 26 peserta diketahui memiliki kadar lemak hati lebih dari 5 persen pada awal penelitian.

Setelah menjalani pengamatan selama 72 minggu, sebanyak 23 peserta atau sekitar 88,5 persen dari kelompok tersebut memiliki kadar lemak hati di bawah 5 persen.

      
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Topik Artikel :
Health lemak hati Obesitas
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