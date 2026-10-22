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Liburan Lebih Pasti Tanpa Beban Finansial dengan Layanan Paylater

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |07:30 WIB
Liburan Lebih Pasti Tanpa Beban Finansial dengan Layanan Paylater
Liburan Lebih Pasti Tanpa Beban Finansial dengan Layanan Paylater. (Foto: MNC Media)
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MENGATUR waktu untuk liburan kini bisa dilakukan dengan lebih tenang tanpa harus mengganggu budget kebutuhan harian. Dengan layanan paylater memberikan kemudahan untuk memesan semua kebutuhan liburan Anda.

Sekarang, Anda bisa membeli tiket pesawat atau booking hotel terlebih dahulu, sementara pembayarannya dapat dicicil secara berkala sesuai kemampuan. Dengan layanan ini, rencana perjalanan bersama keluarga maupun teman dapat terwujud secara fleksibel. 

Berkaitan dengan layanan paylater tersebut dan untuk mewujudkan rencana liburan, Mister Aladin bekerja sama dengan Indodana menghadirkan promo istimewa berupa voucher diskon hingga Rp100.000 beserta cicilan 0%

Promo ini dapat Anda manfaatkan untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata di aplikasi maupun website Mister Aladin. Anda dapat memanfaatkan voucher ini melalui menu ‘Voucher Saya’ pada aplikasi Indodana. 

Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2026 dengan jadwal keberangkatan dapat dipilih sesuai keinginan Anda.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/indodanaokt26.

Mengapa Memilih Mister Aladin?     

Mister Aladin adalah salah satu Online Travel Agent (OTA) yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan, seperti pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, aktivitas, paket tur di dalam dan luar negeri dengan harga terbaik.        
Setiap penawaran menarik dari Mister Aladin, dapat menghemat biaya pemesanan kebutuhan perjalanan. Tidak hanya itu, Mister Aladin juga memiliki sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.  
          
Jangan lupa unduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store agar tidak kelewatan promo-promo menarik lainnya.  Bersama Mister Aladin, liburan jadi lebih berkesan dan lebih terasa hematnya.**

(Siska Maria Eviline)

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