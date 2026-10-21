BRIN Punya 3 Kandidat Vaksin Malaria, Siap Edar 2 Tahun Lagi

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut saat ini sudah ada 3 calon vaksin malaria. Upaya ini untuk mendukung kemandirian vaksin dan obat-obatan nasional.

"Untuk malaria kita sudah ada tiga calon vaksin ya, kandidat vaksin yang sudah kita siapkan," ungkap Kepala BRIN Arif Satria usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Oktober 2026.

1. Riset Terkait Vaksin Malaria

Bahkan, kata Arif, Presiden RI, Prabowo Subianto, juga telah memerintahkan kepada BRIN untuk melakukan riset terkait dengan vaksin malaria.

"Bagaimanapun juga vaksin malaria itu sangat penting sekali karena untuk kemandirian vaksin maupun kemandirian obat-obatan itu. Jadi insyaallah ini vaksin terus berjalan," ujar Arif.

Arif membeberkan bahwa tiga calon vaksin malaria belum dapat langsung diedarkan karena masih memerlukan serangkaian tahapan penelitian dan pengujian. Dia pun menegaskan bahwa masih membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk bisa beredar.

"Ini vaksin malaria ya tentu masih butuh waktu ya, karena kita sudah ada satu yang sudah masuk tahap praklinis. Tapi yang sebagian masih proof of concept. Jadi ada yang masih taraf proof of concept, masih butuh waktu mungkin dua tahun ya," ujarnya.