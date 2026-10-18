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Potret Gisella Anastasia Sukses Taklukkan Chicago Marathon 2026, Dapat Full Support dari Gempi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |15:05 WIB
Potret Gisella Anastasia Sukses Taklukkan Chicago Marathon 2026, Dapat <i>Full Support</i> dari Gempi
Gempi dan Gisel. (Foto: dok Instagram/@gisel_la)
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JAKARTA - Penyanyi sekaligus artis Gisella Anastasia sukses menaklukkan tantangan lari maraton di Chicago Marathon 2026, Amerika Serikat. Ia sukses menyelesaikan lari sejauh 42,195 kilometer dengan catatan waktu sekitar 4 jam 46 menit.

Pencapaian ini menjadi momen istimewa bagi Gisel, terlebih karena Chicago Marathon merupakan maraton 42 kilometer ketiga yang diikutinya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gisel_la, ia membagikan cerita tentang perjuangan, tantangan, dan dukungan orang-orang terdekat selama mengikuti ajang tersebut. 

Cuaca Panas Jadi Tantangan

Gisel taklukkan Chicago Marathon
Gisel taklukkan Chicago Marathon 2026.

Dalam unggahannya, Gisel mengungkapkan bahwa setiap maraton memiliki cerita tersendiri. Chicago Marathon kali ini pun memberikan pengalaman yang cukup menantang, terutama karena cuaca panas yang ternyata lebih terik dari perkiraannya.

Padahal, perlombaan berlangsung ketika Chicago seharusnya sudah memasuki musim gugur. Namun, matahari terasa menyengat sejak satu jam pertama perlombaan.

Tantangan semakin terasa setelah ia melewati kilometer ke-30. Langkahnya mulai terasa berat, sementara sejumlah pelari lain terlihat berjalan, mengalami kram, bahkan muntah karena kelelahan. Ia mengaku hampir merelakan momen pencapaian ini. 

“With the heat that day, aku udah hampiiirrr ikhlasin kl memang hari itu ga bisa achieve Personal Best. I was so nervous and kept counting the minutes, mencoba untuk ga bayak2 jalannya di km km akhir karna takut banget menyesal.. selama kaki masih bisa, aku paksaaain melangkah aja yg penting jaga supaya ga kramm..” tulis Gisel di caption unggahannya.

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