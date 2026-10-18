Potret Diva Azzura Kenakan Gamis Cokelat dan Hijab Panjang, Netizen: Adem Banget

JAKARTA - Selebgram Diva Azzura kembali mencuri perhatian netizen. Namun kali ini bukan karena potret outfit kece ataupun vlog travelingnya di Korea, melainkan karena potret dirinya yang mengenakan hijab panjang dengan latar Masjid Nabawi Madinah.

Potret tersebut dibagikan Diva dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, @diva.azzura. Dalam unggahan itu, tampak Diva mengenakan gamis dengan jilbab yang panjang sampai menutupi bagian bawah perut. Warna gamis cokelat tua senada dengan jilbabnya, hingga busananya terlihat selaras dengan suasana Masjid Nabawi di belakangnya.

Paras ayunya terpampang dengan syahdu di hadapan payung besar yang jadi ikon Masjid Nabawi. Latar tersebut sering menjadi pusat perhatian jamaah yang berkunjung ke masjid tersebut.

Diva Azzura kenakan gamis cokelat dan hijab panjang.

Tak hanya itu, Diva juga mengabadikan potret dirinya dengan fitur foto “bokeh”, di mana objek dirinya blur dan lebih mempertajam latar dari foto tersebut. Di foto itu, Diva berpose membelakangi kamera seolah melambaikan tangan ke arah Masjid Nabawi dari kejauhan. Foto itu terlihat semakin indah dengan potret kubah hijau dari masjid tersebut.

Banjir Pujian dan Doa dari Netizen

Potret berhijab dan foto berlatar Masjid Nabawi yang diunggah oleh Diva itu rupanya mencuri perhatian sang kekasih, Na Daehoon yang turut memberikan tanggapan dalam kolom komentar unggahannya itu.

“First,” tulis Na Daehoon.

Gaya Diva Azzura

Selain itu, banyak juga para netizen yang menilai bahwa kekasih dari Na Daehoon itu sangat cocok dan cantik saat mengenakan hijab dalam foto tersebut.