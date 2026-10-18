Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Diva Azzura Kenakan Gamis Cokelat dan Hijab Panjang, Netizen: Adem Banget

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Diva Azzura Kenakan Gamis Cokelat dan Hijab Panjang, Netizen: Adem Banget
Potret Diva Azzura. (Foto: dok Instagram/@diva.azzura)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Diva Azzura kembali mencuri perhatian netizen. Namun kali ini bukan karena potret outfit kece ataupun vlog travelingnya di Korea, melainkan karena potret dirinya yang mengenakan hijab panjang dengan latar Masjid Nabawi Madinah. 

Potret tersebut dibagikan Diva dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, @diva.azzura. Dalam unggahan itu, tampak Diva mengenakan gamis dengan jilbab yang panjang sampai menutupi bagian bawah perut. Warna gamis cokelat tua senada dengan jilbabnya, hingga busananya terlihat selaras dengan suasana Masjid Nabawi di belakangnya.

Paras ayunya terpampang dengan syahdu di hadapan payung besar yang jadi ikon Masjid Nabawi. Latar tersebut sering menjadi pusat perhatian jamaah yang berkunjung ke masjid tersebut. 

Diva Azzura Kenakan Gamis Cokelat dan Hijab Panjang
Diva Azzura kenakan gamis cokelat dan hijab panjang.

Tak hanya itu, Diva juga mengabadikan potret dirinya dengan fitur foto “bokeh”, di mana objek dirinya blur dan lebih mempertajam latar dari foto tersebut. Di foto itu, Diva berpose membelakangi kamera seolah melambaikan tangan ke arah Masjid Nabawi dari kejauhan. Foto itu terlihat semakin indah dengan potret kubah hijau dari masjid tersebut.

Banjir Pujian dan Doa dari Netizen

Potret berhijab dan foto berlatar Masjid Nabawi yang diunggah oleh Diva itu rupanya mencuri perhatian sang kekasih, Na Daehoon yang turut memberikan tanggapan dalam kolom komentar unggahannya itu.

“First,” tulis Na Daehoon.

Gaya Diva Azzura
Gaya Diva Azzura

Selain itu, banyak juga para netizen yang menilai bahwa kekasih dari Na Daehoon itu sangat cocok dan cantik saat mengenakan hijab dalam foto tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gamis hijab Diva Azzura Potret
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/612/3248391//anneth_dan_hokky_caraka-wU7Q_large.jpg
Potret Cantik Anneth Dellicia Dukung Langsung Hokky Caraka di Stadion saat Bela Persita Tangerang, Makin Lengket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/612/3248266//arina_varaksina-BqIk_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Arina Varaksina, Atlet Asal Rusia yang Akan Dinaturalisasi untuk SEA Games 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/612/3248140//justin_hubner_dan_kamari-pvKd_large.jpg
Potret Justin Hubner Ajari Kamari Pasang Muka Galak bak Premannya Timnas Indonesia, Ekspresinya Lucu Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/194/3247562//kim_kardashian-VZXJ_large.jpg
Potret Cantik Kim Kardashian di F1 GP Singapura 2026, Dukung sang Kekasih Lewis Hamilton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/194/3246967//justin_hubner_dan_jennifer_coppen-tTRD_large.jpg
Potret Jennifer Coppen Beri Hadiah Jam Tangan Rp1,8 Miliar ke Justin Hubner Usai Bawa Timnas Indonesia Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/612/3246894//wags_motogp-C7KX_large.jpg
Intip Potret Deretan WAGs MotoGP Mandalika 2026, Ada Tambatan Hati Marc Marquez hingga Istri Adik Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement