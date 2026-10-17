Wamenpar: Perjalanan Wisatawan Nusantara Naik 4,29 Persen dan Wisatawan Mancanegara 5,38 Persen

JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami peningkatan per Agustus 2026. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, dalam acara peluncuran Prambanan Shiva Festival 2027 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 17 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Ni Luh mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan nusantara dari Januari hingga Agustus 2026 tercatat mencapai 842,15 juta, atau tumbuh sekitar 4,29 persen. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara tercatat mencapai 10,58 juta kunjungan dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,38 persen.

“Dari Januari hingga Agustus 2026, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 842,15 juta atau tumbuh 4,29 persen. Wisatawan mancanegara kita sudah mencatatkan 10,58 juta kunjungan atau tumbuh 5,38 persen,” ungkap Ni Luh Puspa.

1. India Pasar Potensial

Di sisi lain, Kementerian Pariwisata juga mencatat bahwa India menjadi salah satu pasar potensial pariwisata Indonesia. Ada peningkatan kunjungan wisatawan dari 606.439 pada 2023 menjadi 734.490 pada 2025.

Angka tersebut menjadi indikator untuk membangkitkan optimisme dalam sektor pariwisata dengan memanfaatkan berbagai peluang. Salah satunya melalui Prambanan Shiva Festival yang akan kembali digelar pada 2027.