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Wisatawan Cari Destinasi Hiburan yang Aman, Tren Industri Taman Rekreasi di Asean Terus Berkembang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |18:42 WIB
Wisatawan Cari Destinasi Hiburan yang Aman, Tren Industri Taman Rekreasi di Asean Terus Berkembang
Wisatawan Cari Destinasi Hiburan yang Aman, Tren Industri Taman Rekreasi di Asean Terus Berkembang (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Industri taman rekreasi dan taman air di Asia Tenggara terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap destinasi hiburan yang aman, inovatif, dan berorientasi pada pengalaman pengunjung. Perkembangan tersebut turut mendorong hadirnya berbagai pameran industri sebagai ruang bertemunya pelaku usaha, produsen teknologi, hingga pengelola destinasi wisata.

Salah satu agenda yang akan digelar adalah The 6th Fun Asia Expo Indonesia 2026 pada 5–6 Agustus 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema "Southeast Asia's Largest Attraction, Theme Park & Water Park" dan diproyeksikan diikuti lebih dari 150 peserta dari berbagai negara, seperti China, Kanada, Italia, Malaysia, Singapura, Meksiko, Australia, Turki, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, serta Indonesia.

Pameran tersebut menjadi ajang untuk menampilkan berbagai inovasi di sektor taman rekreasi, mulai dari wahana permainan, teknologi pendukung operasional, hingga sistem pengelolaan destinasi wisata.

Selain memperkenalkan teknologi terbaru, penyelenggaraan pameran juga menjadi wadah berbagi pengetahuan mengenai pengembangan industri hiburan berbasis rekreasi. Salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian adalah standar keselamatan, mengingat keamanan menjadi faktor utama dalam operasional taman bermain.

Industri Taman Bermain

Dalam industri ini, terdapat beberapa komponen penting yang dinilai menentukan keberhasilan sebuah destinasi rekreasi, yakni perencanaan yang matang, pemilihan wahana yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu mengoperasikan fasilitas secara aman dan profesional.

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