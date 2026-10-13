Viral Pria di Medan Rela Hujan-hujanan 3 Jam di Kedai Mi, Ada Apa?

JAKARTA - Viral di media sosial video seorang pria yang bertahan di tengah hujan di depan sebuah kedai mi kawasan Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, pria tersebut terlihat kehujanan, sementara sang pacar berusaha membujuknya agar masuk ke dalam gerai.

Kejadian itu pun sontak menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang menyoroti sikap sang pria yang disebut bertahan di tengah hujan selama berjam-jam hingga tubuhnya basah kuyup.

Setelah videonya ramai diperbincangkan, perempuan yang berada dalam rekaman tersebut akhirnya buka suara. Melalui unggahan di akun TikTok @noviatejo, ia memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan kronologi kejadian yang menurutnya tidak sepenuhnya tergambarkan dalam video viral itu.

Klarifikasi Perempuan di Video

Ia mengaku tidak marah ataupun sakit hati dengan komentar netizen. Klarifikasi tersebut dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai masalah yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan sang pacar.

“Halo semuanya, aku ingin meluruskan sedikit tentang kejadian yang kemarin sempat ramai dibicarakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar dan perhatian. Aku tidak marah, kecewa, ataupun sakit hati dengan komentar siapa pun. Aku hanya ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tulisnya.

Dalam penjelasannya, perempuan itu mengungkapkan bahwa kejadian bermula pada hari kelulusannya. Sang pacar sebenarnya ingin merayakan momen tersebut dengan membelikan buket bunga atau makanan untuknya.