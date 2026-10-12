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Viral Bayi Alena Meninggal Usai Diberikan Telur Mentah, Ini Kata Dokter

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |10:08 WIB
Viral Bayi Alena Meninggal Usai Diberikan Telur Mentah, Ini Kata Dokter
Ilustrasi ibu menemani bayi di NICU. (Foto: dok Ilustrasi AI)
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JAKARTA - Bayi berusia 28 hari bernama Alena meninggal dunia pada 11 Oktober 2026 setelah dicekoki telur mentah oleh neneknya viral di media sosial. 

Kasus ini berawal dari nenek Alena memberikan telur mentah dengan dalih menurunkan demam. Alena sempat mengalami kondisi kritis hingga dilarikan ke ruang NICU pada Jumat, 9 Oktober 2026.  Setelah dua hari berjuang di ruang NICU RSUD dr. Soetomo Surabaya tubuhnya tak mampu lagi bertahan. 

Dari kasus ini, dr. Ferry Kusmalingga buka suara. Ia menyebut bayi 28 hari itu disebut neonatus di dunia medis. 

“Pada usia ini, bayi belum siap menerima makanan padat, air putih, madu, KOPI, TEH, jamu, ramuan tradisional apalagi telur mentah,” tulis dr. Ferry di akun Threads pribadinya, dikutip Senin (12/10). Kebutuhan nutrisi bayi hanya dipenuhi lewat ASI atau susu formula (sufor) yang sesuai. 

Dokter Ferry menambahkan, umumnya bayi mulai MPASI di umur 6 bulan, kecuali jika ada indikasi lain dari dokter spesialis anak. Ia mengingatkan bahwa yang menentukan apa yang dikonsumsi bayi itu adalah dokter, bukan keluarga atau orang awam.

Bayi di Bawah 6 Bulan Hanya Boleh Mengonsumsi ASI dan Sufor

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Topik Artikel :
Telur Mentah viral Bayi Alena
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