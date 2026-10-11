Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Media Sosial Bisa Picu Depresi pada Anak Muda, Ini Penjelasan Kemenkes

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |08:05 WIB
Media Sosial Bisa Picu Depresi pada Anak Muda, Ini Penjelasan Kemenkes
Ilustrasi depresi pada remaja disebabkan oleh media sosial. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial bukan sekadar wadah hiburan, melainkan bisa menjadi salah satu pemicu depresi, khususnya di kalangan remaja dan anak muda. Paparan konten visual yang masif kerap menyeret kesehatan mental anak muda ke dalam arus tekanan psikologis yang tak disadari.

Berdasarkan data program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya telah mencapai 34.961 orang.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi, mengungkapkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa 80 persen kelompok remaja hingga dewasa menjadi pengguna paling aktif dalam mengakses internet.

Akses kabar yang sangat mudah itu terkadang bisa membuat pengguna hanya sekedar melihat sisi bagus yang ditampilkan dari seseorang yang menjadi idola atau seseorang yang menjual konten di dalamnya. Sementara, sisi lain dibalik apakah konten tersebut merupakan realitas sebenarnya atau hanya sekedar konten belaka terkadang terabaikan.

“Nah, kemudian internet itu kan sebetulnya dia mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi dia akan melihat apa sih yang terjadi di seberang sana, misalnya idolanya seperti apa, kesuksesannya seperti apa? Padahal sebetulnya yang muncul di internet itu kan lebih ke arah hanya hasilnya saja,” ujar Imran saat diwawancarai di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (11/10/2026).

“Tetapi apakah real kehidupannya seperti itu? Mereka juga tidak tahu bagaimana perjuangannya ke sana, berapa lama dia harus bekerja, itu yang membuat orang hanya melihat hasilnya saja,” katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/629/3246115//gangguan_mental_anak-ljpK_large.jpg
Moms Wajib Tahu! Ini Penyebab Terjadinya Gangguan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/482/3245614//kesehatan_mental-7Df8_large.jpg
Kecemasan hingga Depresi, Ini Masalah Kesehatan Jiwa yang Banyak Ditemukan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/482/3244875//anxiety_disorder-AwrW_large.jpg
Kenali Tanda Anxiety Disorder dan Depresi, Jangan Diabaikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/629/3244811//kesehatan_mental_pada_anak-sGvE_large.jpg
Waspada Kesehatan Mental pada Anak, Orang Tua Perlu Lebih Peka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/482/3244464//cuaca_panas-xA96_large.jpg
Studi: Cuaca Panas Bikin Orang Emosian dan Sulit Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/16/3244248//menkomdigi_meutya_hafid_bertemu_vp_and_head_of_global_public_policy_meta_kevin_j_martin-x8kj_large.jpg
Menkomdigi Desak Meta Percepat Penonaktifan Akun Anak hingga Responsif Berantas Judol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement