Kemenkes: Plasma Bisa Jadi Penopang Hidup Pasien Hemofilia

PEMBAHASAN soal darah selama ini mungkin lebih sering dikaitkan dengan sel darah merah yang membuatnya berwarna merah atau kebutuhan transfusi. Padahal, ada bagian lain yang tak kalah penting, yakni plasma.

Plasma dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan Produk Obat Derivat Plasma (PODP) yang digunakan dalam penanganan berbagai kondisi medis. Mulai dari hemofilia, imunodefisiensi primer, hingga beberapa penyakit langka dan kronis.

1. Terapi Berbasis Plasma

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS mengatakan, keberadaan PODP memiliki peran penting bagi pasien yang membutuhkan terapi berbasis plasma.

“Ketika kita berbicara tentang plasma, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara mengenai salah satu komponen darah. Tapi kita berbicara mengenai harapan dan kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan terapi berbasis plasma sebagai bagian penting dari perawatan medis mereka,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam International Plasma Awareness Week (IPAW) 2026 bersama Takeda.

Menurut dr Lucia, bagi sebagian pasien, terapi berbasis plasma bukan sekadar pengobatan yang diberikan sesekali. Terapi itu adalah perawatan jangka panjang sehingga ketersediaannya perlu dijaga.

“Kepastian pasokan PODP inilah yang memungkinkan pasien untuk mempertahankan kualitas hidup mereka dan tetap berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat,” katanya.

2. Ketersediaan PODP

Karena itu, ketersediaan PODP yang aman, bermutu, terstandar, dan terjangkau dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Selain itu, Kebutuhan terhadap terapi berbasis plasma juga membuat Indonesia perlu memikirkan bagaimana ketersediaan plasma dapat dijaga dalam jangka panjang.

dr. Lucia mengatakan pengembangan ekosistem plasma nasional menjadi salah satu bagian dari upaya membangun ketahanan kesehatan atau health resilience di Indonesia. Namun, menurutnya, membangun ekosistem plasma yang mandiri dan berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

“Indonesia perlu membangun ekosistem yang mampu mendukung ketersediaan plasma secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan donor, mutu, keamanan produk, serta kepentingan pasien,” ujarnya.