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Anak Sering Memasukkan Benda ke Mulut, Apakah Normal? Ini Kata DSA

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |15:05 WIB
Anak Sering Memasukkan Benda ke Mulut, Apakah Normal? Ini Kata DSA
Ilustrasi anak memasukkan benda ke mulut. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Anak kecil biasanya sering memasukkan benda atau mainannya ke dalam mulut. Tingkah laku mereka memang tak bisa diprediksi. Sekilas mungkin mereka hanya penasaran dengan benda tersebut. Namun, apakah hal itu normal? 

Menurut Dokter Spesialis Anak, dr. Aisya Fikritama, ini bukan sekadar “kebiasaan aneh”. Pada usia tertentu, memasukkan benda ke mulut memang bagian dari proses anak mengenal dunia dan belajar tentang lingkungan sekitarnya.

“Bisa jadi perilaku tersebut adalah bagian dari cara anak mengenal dunia, terutama pada bayi dan toddler,” ujarnya lewat video di akun Instagram pribadinya, dikutip Rabu (7/10).

“Anak banyak belajar melalui melihat, memegang, meraba, mencium, bahkan memasukkan benda ke dalam mulut. Jadi ketika anak memasukkan benda ke mulut, seringkali bukan karena dia nakal. Dia sedang penasaran, ini apa ya?,” ucapnya.

Ia menambahkan, biasanya anak memang mudah penasaran, seperti apa rasanya dan bagaimana teksturnya. “WHO juga menekankan bahwa anak membutuhkan kesempatan untuk bereksplorasi dan belajar melalui interaksi dengan lingkungan. Tentunya dalam lingkungan yang aman,” katanya.

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