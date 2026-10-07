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HOME WOMEN LIFE

5 Tanaman Hias Gantung yang Bisa Percantik Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |07:05 WIB
5 Tanaman Hias Gantung yang Bisa Percantik Rumah
Ilustrasi tanaman hias gantung. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Tanaman hias gantung bisa menjadi pilihan praktis untuk mempercantik rumah tanpa membutuhkan banyak ruang. Tanaman ini bisa ditempatkan di teras, balkon, dekat jendela, atau sudut rumah yang masih kosong.

Tak perlu memilih tanaman yang sulit ditemukan. Ada banyak tanaman hias yang populer di Indonesia dan cocok ditanam dalam pot gantung. 

5 Tanaman Hias Gantung yang Bisa Percantik Rumah

Melansir The Spruce, berikut deretan tanaman hias gantung yang bisa mempercantik rumahmu.

1. Sirih Gading

Sirih gading menjadi salah satu pilihan paling mudah untuk tanaman gantung. Tanaman ini memiliki batang yang tumbuh menjuntai dengan daun berbentuk hati berwarna hijau dan kuning.

Perawatannya juga relatif mudah. Sirih gading dapat ditempatkan di dalam maupun luar ruangan dengan pencahayaan yang sesuai. Karena batangnya tumbuh merambat, tanaman ini terlihat semakin menarik ketika dibiarkan menjuntai dari pot gantung.

2. Lili Paris

lili paris
Lili paris

Lili paris memiliki daun panjang dan ramping dengan perpaduan warna hijau dan putih. Daunnya tumbuh melengkung dan menjuntai sehingga cocok ditanam dalam pot gantung.

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