10 Tanaman Hias Ini Cocok untuk Dekorasi di Ruang Tamu

JAKARTA - Ruang tamu bisa terasa lebih segar dan hidup hanya dengan menambahkan tanaman hias. Tak harus memenuhi ruangan dengan banyak tanaman, satu atau dua tanaman kecil di atas meja atau satu tanaman berukuran besar di sudut ruangan sudah bisa membuat suasana terasa berbeda.

Namun, sebelum memilih tanaman, perhatikan kondisi cahaya di ruang tamu. Sebagian besar tanaman hias lebih menyukai cahaya terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Jika ruang tamu cenderung minim cahaya, pilih tanaman yang tahan berada di tempat teduh.

Tanaman Hias yang Cocok Jadi Dekorasi di Ruang Tamu

Berikut beberapa tanaman hias yang bisa menjadi pilihan untuk mempercantik ruang tamu melansir Southern Living.

1. Lidah Mertua

Tanaman lidah mertua. (Foto: dok fabian stroobants/Pexels)

Lidah mertua atau snake plant termasuk tanaman yang cocok untuk ruang tamu dengan pencahayaan rendah hingga sedang. Tanaman ini juga tidak membutuhkan banyak air sehingga cocok bagi Anda yang sering lupa menyiram tanaman.

Bentuk daunnya yang tegak dan memanjang juga membuat lidah mertua mudah ditempatkan di berbagai sudut ruangan.

2. Sirih Gading

Sirih gading atau golden pothos termasuk tanaman yang relatif mudah dirawat. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan berbagai tingkat pencahayaan, meski pertumbuhannya bisa lebih lambat dan warna daunnya memudar jika diletakkan di tempat yang terlalu gelap. Daunnya yang mengilap dan menjuntai cocok ditempatkan di rak, meja, atau digantung.

3. Karet Kebo