Ingin Berenang saat Haid? Ini yang Harus Kamu Lakukan

JAKARTA - Sedang haid tetapi ingin berenang? Kamu mungkin pernah dengar anggapan kalau darah haid akan berhenti ketika kamu berada di dalam air.

Ternyata anggapan itu tidak sepenuhnya benar, lho. Haid tetap berlangsung meskipun kamu sedang berada di dalam air. Hanya saja, aliran darah yang keluar bisa lebih sedikit dibanding biasanya.

Haid Tidak Benar-Benar Berhenti saat di Dalam Air

Ketika berada di air, darah haid memang tidak mengalir sebanyak biasanya. Namun, bukan berarti darahnya berhenti.

Tekanan air membuat aliran darah dari vagina menjadi lebih lambat untuk sementara. Karena itu, kamu tetap memerlukan perlindungan agar darah haid tidak bocor. Terlebih, jika kamu ingin berenang dalam waktu yang cukup lama atau sering keluar masuk air.

Dilansir dari Healthline, ada beberapa pilihan perlindungan yang bisa kamu pilih saat berenang. Kamu bisa sesuaikan pilihan tersebut dengan kesehatan dan kenyamananmu sendiri.

1. Tampon