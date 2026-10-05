7 Hal Ini Perlu Diperhatikan saat Beli Ikan, Jangan Cuma Lihat Harganya

JAKARTA - Membeli ikan di pasar atau supermarket memang terlihat mudah. Namun, memilih ikan yang masih segar ternyata perlu sedikit ketelitian. Selain memengaruhi rasa dan tekstur setelah dimasak, kesegaran ikan juga penting untuk memastikan kualitasnya.

Dilansir dari Times of India, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sebelum membeli ikan. Mulai dari aroma, kondisi mata, tekstur daging, hingga jenis ikan yang dipilih.

7 Hal yang Perlu Diperhatikan saat Beli Ikan

Berikut tujuh hal yang perlu diketahui sebelum membeli ikan.

1. Jangan abaikan aromanya

Ikan segar seharusnya memiliki aroma yang ringan dan bersih, bukan bau amis yang menyengat atau aroma asam. Bau yang semakin kuat bisa menjadi tanda bahwa ikan sudah mulai mengalami penurunan kualitas.

Aroma tersebut berkaitan dengan senyawa trimetilamin yang terbentuk ketika ikan mulai mengalami pembusukan. Karena itu, jangan ragu mencium ikan sebelum membelinya.

2. Perhatikan kondisi mata