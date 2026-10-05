Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Hal Ini Perlu Diperhatikan saat Beli Ikan, Jangan Cuma Lihat Harganya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |09:05 WIB
7 Hal Ini Perlu Diperhatikan saat Beli Ikan, Jangan Cuma Lihat Harganya
Ilustrasi beli ikan. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Membeli ikan di pasar atau supermarket memang terlihat mudah. Namun, memilih ikan yang masih segar ternyata perlu sedikit ketelitian. Selain memengaruhi rasa dan tekstur setelah dimasak, kesegaran ikan juga penting untuk memastikan kualitasnya.

Dilansir dari Times of India, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan sebelum membeli ikan. Mulai dari aroma, kondisi mata, tekstur daging, hingga jenis ikan yang dipilih.

7 Hal yang Perlu Diperhatikan saat Beli Ikan

Berikut tujuh hal yang perlu diketahui sebelum membeli ikan.

1. Jangan abaikan aromanya

Ikan segar seharusnya memiliki aroma yang ringan dan bersih, bukan bau amis yang menyengat atau aroma asam. Bau yang semakin kuat bisa menjadi tanda bahwa ikan sudah mulai mengalami penurunan kualitas.

Aroma tersebut berkaitan dengan senyawa trimetilamin yang terbentuk ketika ikan mulai mengalami pembusukan. Karena itu, jangan ragu mencium ikan sebelum membelinya.

2. Perhatikan kondisi mata

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
memilih ikan Membeli ikan Ikan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244794//kampung_nelayan-OVqA_large.jpg
Kampung Nelayan Merah Putih Beri Kepastian saat Hasil Tangkapan Melimpah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/320/3236970//menteri_kkp-oCip_large.jpg
Dorong Konsumsi Ikan, KKP Bagikan 4 Ton Ikan Layang ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227920//ikan-GS3v_large.jpg
RI Targetkan Swasembada Ikan 2026, Incar Jadi Produsen Terbesar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216843//ikan-jRou_large.jpg
Ekspor Tuna RI Melejit, Tembus USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215713//ikan_sapu_sapu-0ix1_large.jpg
Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Masifnya Populasi Ikan Sapu-Sapu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/65/3215686//sapu_sapu-rkvA_large.jpg
Peneliti BRIN Ungkap Penyebab Ikan Sapu-Sapu Mengganas di Sungai Jakarta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement